Pare essere il centrocampo il vero problema della Juventus ed è lì che gli uomini del Calciomercato della Vecchia Signora starebbero cercando rinforzi già per la sessione di gennaio.

Allegri ha bisogno di qualità, fisicità e personalità per dare alla sua squadra un cuore che funziona in un settore di campo dove quasi tutti paiono in bilico. Gli infortuni limitano Ramsey, Rabiot sembra un eterno incompiuto e paga una straordinaria incostanza, Bentancur non sta crescendo come tutti si aspettavano, McKennie ha scalato posizioni, ma non è l’uomo che può cambiare la situazione.

A loro si aggiunge Arthur, a Torino ormai da un anno e mezzo ma spesso in infermeria, soprattutto in questa stagione. L’unico inamovibile sembra essere Locatelli, acquistato per 40 milioni e a cui va dato il tempo di integrarsi nella nuova realtà.

Calciomercato Juuventus, la lista della spesa a centrocampo

Cherubini sta così "sfogliando la margherita", anche se il tempo stringe. Gennaio si avvicina e la sensazione è che qualcosa andrà fatto, così tanti sarebbero i nomi sulla lista del Direttore Sportivo bianconero. Il sogno sarebbe quello di portare sotto la mole Tchouameni, gioiello del Monaco, su cui però è piombato il Chelsea, tra le altre, facendo salire ancora di più il prezzo. Piace, e non da poco, anche Axel Witsel, o almeno questo è quello che raccontano gli ultimi rumors.

Il belga però è un Over 30 e questo gli starebbe facendo perdere posizioni nella corsa.

Gennaio potrebbe portare in dote anche alcune occasioni, una è Boubacar Kamara dell’Olympique Marsiglia in scadenza di contratto nel 2022 e quindi con valutazione in picchiata. Il problema è che il francese sarebbe corteggiato da molti, il Milan per esempio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nella stessa situazione contrattuale è Zakaria del Borussia Monchengladbach anche su di lui però ci sarebbero diversi club, tra cui la Roma e il Liverpool.

Villar e Paredes opzioni per il calciomercato della Juventus

Una delle piste da percorrere potrebbe portare a Gonzalo Villar per la Juventus. Il centrocampista è ai margini del progetto di Mourinho, gioca poco e potrebbe essere ceduto.

Qualche contatto ci sarebbe già stato per il giocatore che l’anno scorso era stata una delle scoperte di Fonseca. Infine sarebbe tornato di moda il nome di Paredes del PSG, altro centrocampista che nella sua squadra non gioca molto, chiuso dalle tante alternative a disposizione di Pochettino.