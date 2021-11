Domenica 28 novembre alle ore 15 si giocherà Milan-Sassuolo, gara valida per il 14° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nella giornata scorsa, hanno subito una sconfitta in trasferta per 4-3 ad opera della Fiorentina di Italiano: reti di Vlahovic (2), Duncan e Saponara per i Viola a cui hanno replicato inutilmente Ibrahimovic (2) e autogol di Venuti per il Diavolo. Gli emiliani, invece, hanno pareggiato per 2-2 al Mapei Stadium contro il Cagliari di Mazzarri: segnature di Scamacca e Berardi per i neroverdi e di Balde e Joao Pedro (penalty) per i rossoblu.

Statistiche: le ultime tre gare tra Milan e Sassuolo disputate nel massimo campionato italiano si sono concluse con la vittoria per 2-1 della squadra in trasferta.

Milan, in dubbio Castillejo e Giroud

Mister Pioli e il suo Milan, dopo la prima sconfitta in campionato dello scorso turno, saranno più che mai intenzionati a non permettere alle inseguitrici di recuperare ulteriore terreno in classifica. Per battere il Sassuolo, l'allenatore potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Tatarusanu in porta. Quartetto che avrà ottime possibilità di essere formato da Kjaer e Romagnoli al centro, con Hernandez e Kalulu che vestiranno i panni dei terzini titolari. Tonali e Kessié, invece, dovrebbero comporre la linea mediana rossonera.

La trequarti campo, infine, avrà buone chance di essere composta da Leao, Saelemaekers e Diaz, i quali avranno il compito di fornire palle goal al vertice offensivo Zlatan Ibrahimovic. Le condizioni fisiche di Giroud e Castillejo saranno da valutare, mentre sono certe le assenze per infortunio di Maignan, Calabria, Tomori e Rebic.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sassuolo, squalificato Frattesi

Alessio Dionisi e il suo Sassuolo militano al 13° posto in classifica con 15 punti ottenuti, a -6 dalla sesta posizione che significherebbe Conference League. Per tentare di impensierire il Diavolo, l'allenatore potrebbe scegliere lo speculare 4-2-3-1, con Consigli come estremo difensore. Gli interpreti dal primo minuto del reparto arretrato saranno, con ogni probabilità, Toljan e Rogerio ai lati con la coppia Chiriches-Ferrari a far da scudo in mezzo.

Magnanelli e Lopez, invece, dovrebbero formare la linea mediana neroverde, mentre sulla trequarti campo i titolari potrebbero essere Berardi, Raspadori e Traore. In attacco, infine, il Sassuolo si dovrebbe affidare a Gianluca Scamacca come unica punta. Salterà il match Frattesi per la squalifica rimediata a causa di frasi blasfeme nella gara contro il Cagliari.

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Kessié, Leao, Saelemaekers, Diaz, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Ferrari, Chiriches, Rogerio, Magnanelli, Lopez, Berardi, Traore, Raspadori, Scamacca. Allenatore: Dionisi.