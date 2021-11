La Juventus nelle ultime settimane è ritornata ad avere a disposizione Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano in estate ha subito un intervento per una calcificazione ossea che ha portato il giocatore a stare fermo tre mesi. In queste settimane il giocatore ha effettuato prestazioni sotto le aspettative, basti pensare anche a minuti giocati contro il Chelsea in Champions League, in cui ha commesso diversi errori nell'impostazione di gioco.

Nelle ultime ore si parla di una possibile cessione del brasiliano, che però almeno attualmente non ha molto mercato.

Arrivato nell'estate 2020 nello scambio di mercato che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona, il centrocampista avrebbe dovuto portare qualità nel gioco bianconero. Il suo contributo però non è stato ideale, per questo la Juventus valuterebbe una sua eventuale partenza anche in prestito.

Secondo la stampa spagnola la società bianconera vorrebbe cedere Arthur Melo al Barcellona in prestito, anche per rivalutare il suo cartellino dopo mesi in cui ha raccolto poco minutaggio. Proprio nella società catalana ha avuto stagioni importanti, agevolato anche dal modo di giocare del Barcellona. Il nuovo tecnico Xavi però - secondo quanto emerge - non vorrebbe rinforzi a centrocampo ma in altri settori.

Il centrocampista Arthur Melo potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe cedere anche in prestito il centrocampista Arthur Melo a gennaio. Il brasiliano infatti ha bisogno di giocare anche per ritrovare la qualità nel gioco, come dimostrato nelle sue stagioni al Barcellona. Proprio il campionato spagnolo potrebbe aiutarlo molto, in quanto potrebbe valorizzare il suo modo di giocare.

Pare difficile però un trasferimento nella società catalana, proprio perché il tecnico Xavi ha abbondanza a centrocampo con giocatori come Gavi, Pedro e De Jong.

L'allenatore avrebbe chiesto invece rinforzi nei ruoli di terzino e nel settore avanzato. Si è parlato nelle ultime settimane anche di un interesse del Siviglia per Arthur Melo, anche se il recente cambio di agente sportivo da parte del brasiliano (si è affidato a Federico Pastorello) potrebbe portarlo anche a fare una nuova esperienza professionale in una società inglese.

Il resto del mercato della Juventus

Il centrocampista Arthur Melo non è l'unico giocatore che potrebbe lasciare la Juventus durante il mercato di gennaio. Potrebbe partire anche Adrien Rabiot. Il Newcastle potrebbe offrire circa 15 milioni di euro per il cartellino del francese. In uscita sarebbe anche Ramsey: la società bianconera potrebbe anche agevolare la rescissione consensuale del suo contratto.

Se entrambi dovessero partire, la Juventus - oltre a guadagnare una somma importante dal cartellino di Rabiot - andrebbe a risparmiare sul monte ingaggi circa 14 milioni di euro netti a stagione.