Non solo Vlahovic, per il calciomercato di gennaio la Juventus va a caccia di rinforzi a centrocampo. L’idea della società è quella di dare ad Allegri almeno un giocatore di valore che possa essere la guida di un reparto apparso spesso in affanno in questa stagione.

Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto Axel Witsel

Secondo gli ultimi rumors, Massimiliano Allegri avrebbe scelto Axel Witsel come obiettivo principale per la prossima campagna acquisti. Il belga, classe 1988, sarebbe stato scelto per la sua esperienza internazionale, per il carisma, necessario per prendersi le giuste responsabilità di momenti delicati, e per le sue qualità tecniche.

Il tecnico vorrebbe convincere i dirigenti a puntare sul mediano del Borussia Dortmund per avere subito un giocatore pronto e non un giovane da far crescere prima di poter prendere per mano la squadra. Meglio il belga quindi dei vari Kamara, Villar e Tchouameni, che ha un prezzo altissimo, per la Vecchia Signora.

Così Witsel potrebbe essere balzato in testa alla corsa verso la maglia bianconera e sarebbe un ritorno di fiamma. Già nel 2017, quando poi il giocatore scelse l’avventura in Cina con uno stipendio ricchissimo, a Torino avevano fatto grossi passi avanti nella trattativa con lo Zenit. Ora,a quasi cinque anni di distanza, c’è di nuovo la possibilità di farlo approdare sotto la Mole.

Cifre e dettagli della trattativa di calciomercato Juventus-Witsel

La trattativa potrebbe partite a breve, o almeno così dicono gli esperti di mercato, e potrebbe essere vantaggiosa per la società piemontese. Witsel infatti va in scadenza di contratto a fine anno e non ha ancora rinnovato con il Borussia Dortmund. L’addio a gennaio rappresenta l’ultima possibilità d monetizzare per i tedeschi che altrimenti rischiano di perderlo a zero la prossima estate.

Lo scenario è favorevole per la Juventus, perché il cartellino sarebbe svalutato e così l’operazione potrebbe concludersi con un’offerta da soli sei milioni di euro.

Poco visto il valore di Witsel, ma va detto che il bilancio bianconero non è particolarmente florido e così si cercherà anche di cedere almeno un giocatore, soprattutto per abbassare il monte ingaggi.

Il primo indiziato alla partenza è Aaron Ramsey, tartassato dagli infortuni e con uno stipendio da 7 milioni all’anno. In Italia ha fallito, ma in Inghilterra ha ancora tanti estimatori, il Newcastle per esempio. Potrebbe lasciare l’Italia anche Adrien Rabiot, per lui ci sarebbero interessamenti della Premier League, mentre è in bilico il sudamericano Bentancur che non è ancora riuscito a fare il salto di qualità che tutti si aspettavano.