Il Lecce vince col Parma per 4-0 nel 12° turno di Serie B: in un tempo la squadra giallorossa fa quattro gol ai ducali, per poi gestire il risultato durante il corso della seconda parte del match.

I giallorossi scendono in campo con il sostegno del grande pubblico e riescono a intimorire un Parma che non entra mai veramente in partita: è Coda il mattatore del match, come spesso accade nelle gare del Lecce. Ben tre gol per l'ex attaccante del Benevento, alle quali si aggiunge una perla realizzativa dell'attaccante brasiliano Strefezza, arrivato nell'estate dalla Spal per volontà del direttore sportivo Pantaleo Corvino.

Il Lecce conquista tre punti d'oro, raggiungendo il secondo posto in classifica alle spalle del solo Brescia, in attesa di Cittadella-Pisa di stasera. Soltanto in caso di vittoria, i toscani possono superare i giallorossi e i lombardi in classifica, facendo eventualmente scalare le rondinelle al posto e i salentini al terzo.

Record spettatori per la Serie B a Lecce: i numeri ufficiali

Allo stadio "Via del Mare" erano presenti per la sfida esattamente 18.765 spettatori (per un incasso di 165.381,00 euro) . Un record per la Serie B, raggiunto sicuramente grazie a varie cause: il bon momento della squadra, il rientro della Curva Nord dopo quasi due anni di assenza forzata con la crisi pandemica, ma soprattutto l'iniziativa del club di far entrare allo stadio a soltanto un euro tutte le donne e tutti i tifosi under 14.

Un'idea che merita solo applausi e che sicuramente è stata apprezzata dal pubblico vista la risposta.

Un'idea che ha permesso al Lecce di raddoppiare il suo solito guadagno ai botteghini (in Lecce- Perugia l'incasso dei botteghini era stato di 79 mila euro, 60 mila in Lecce-Alessandria, tanto per prendere alcuni esempi).

Serie B, la classifica attuale

Come detto, in serata giocherà il Pisa che prima dell'inizio del dodicesimo turno era primo in classifica in Serie B. In attesa di Cittadella- Pisa, la classifica vede al primo posto il Brescia, vittorioso ieri contro il Pordenone ultimo in classifica, con 24 punti, al secondo posto il Lecce a quota 23 punti, al terzo posto il Pisa a 22 punti, a pari merito della Reggina vittoriosa nel derby di Cosenza.

Crolla in classifica il Benevento che viene da due sconfitte consecutive e arriva al settimo posto (in particolare, il 4-1 subito in casa contro il Frosinone è stato pesante per i sanniti). Il Parma continua un campionato altalenante: al momento è a metà classifica con 16 punti. In zona calda si sono Spal e Cosenza, quindicesime a 14 punti e poi un piccolo solco con Alessandria e Crotone a 8 punti, Vicenza a 4 e Pordenone a 3 punti.