Dopo il pareggio nel derby, c'è discreta soddisfazione in casa Milan. Un buon punto, ottenuto contro una diretta contendente per lo scudetto. I cugini dell'Inter restano staccati di 7 lunghezze dalla vetta che vede la coppia Napoli e Milan. Dopo 12 giornate di Serie A la squadra rossonera vanta 10 vittorie e due pareggi.

Nel prossimo fine settimana ci sarà il riposo dovuto alla pausa per la nazionale. Come sempre in questi casi tornano di moda i rinnovi dei contratti, anche in casa Milan.

Calciomercato Milan centrocampo: rinnovo Kessie

La situazione Kessie-Milan con l'avvicinarsi della sessione di mercato invernale si fa sempre più complicata.

L'entourage del giocatore non ha chiuso il dialogo con la società di via Aldo Rossi, ma la distanza fra domanda e offerta è ampia.

Il numero 79 del Milan attualmente guadagna 2,2 milioni all'anno. La dirigenza rossonera ha proposto un rinnovo quinquennale che parte da 5 milioni annui e arriva con vari bonus a 6,5.

L'agente di Kessie invece ne chiederebbe 6,5/7 fissi più altri a salire grazie ai bonus.

In caso l'accordo fra il mediano e il Milan non venisse trovato, a quel punto i rossoneri perderebbero a parametro zero a giugno il classe '96, oppure sarebbero costretti a venderlo (a prezzo ribassato) nella prossima finestra di mercato invernale. A guardare con interesse la trattativa sono soprattutto tre club esteri: PSG, Liverpool e il nuovo Tottenham di Conte

L'eventuale addio di Kessie andrebbe poi colmato con l'inserimento di un giocatore di qualità nella zona nevralgica dello scacchiere rossonero.

Il duo Maldini-Massara ha già acquisito per il prossimo anno il giovanissimo talento del Bordeaux Yacine Adli, che è rimasto, però, un anno ancora in Francia.

Se la situazione Kessie, dovesse concludersi con una fumata nera, allora a quel punto il Milan potrebbe pensare a portarlo in Italia in anticipo.

Theo Hernandez: rinnovo possibile

Altra pietra miliare per l'11 titolare di Pioli è il terzino Theo Hernandez, le cui prestazioni ormai sono imprescindibili. Il francese è uno dei giocatori più rappresentativi del Milan e grazie alle sue qualità, ai suoi dribbling e alle sue giocate rappresenta un'arma in più per il Diavolo.

Il contratto di Theo scadrà nel 2024, ma il Milan vuole blindare il suo terzino il prima possibile. Anche per lui non mancano i club interessati, fra tutti il PSG di Leonardo e di recente il Tottenham.

Il suo attuale ingaggio è di 1,5 milioni a stagione e il Milan vorrebbe portarlo fino a 3,5. Lo staff di Theo ne chiede 4 per arrivare all'accordo. La trattativa prosegue, con sensazioni positive da parte del Milan e del suo terzino mancino.

Alessio Romagnoli ha mercato

È di questi giorni l'indiscrezione che l'ex capitano Alessio Romagnoli potrebbe rinnovare con il Milan. Dopo un'estate di gelo fra le parti, il dialogo avrebbe ripreso quota

Se davvero Romagnoli dovesse decidere di restare dalle parti di Milano (sponda rossonera), dovrà accontentarsi di uno stipendio lordo inferiore a quello attuale.

L'ex difensore di Sampdoria e Roma non è più un inamovibile della retroguardia rossonera, Attualmente la coppia titolare è Kjaer e Tomori. Motivo per cui il Milan non chiude la porta a un rinnovo con l'ex capitano, sebbene non voglia rivedere al rialzo l'ingaggio.

In questo ruolo il club meneghino non ha ancora scelto sul mercato il sostituto. A parte la presenza di Gabbia, per ora non ci sono segnali o trattative di mercato in quel ruolo. Ecco perché, se Romagnoli accetterà determinate condizioni, il rinnovo è ancora possibile. Altrimenti alla finestra restano la Juventus e la Lazio.

Il club bianconero da tempo starebbe pensando all'ex capitano del Milan per ringiovanire la propria difesa. Mentre, in caso di ritorno a Roma (quest'estate si parlava di Lazio) per il ragazzo di Anzio si tratterebbe di una scelta di cuore: da sempre è infatti tifoso biancoceleste.