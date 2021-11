Non solo acquisti, ma anche i rinnovi dei calciatori più importanti in rosa: è questo l'obiettivo in queste settimane della Juventus.

Oltre al rinnovo di Paulo Dybala, la dirigenza juventina sta lavorando anche a quello di Juan Cuadrado, esterno colombiano che è ormai un punto fermo del progetto bianconero e risulta essere spesso decisivo, come sabato contro la Fiorentina, quando ha siglato il gol vittoria.

Si lavora per il rinnovo di Cuadrado

Il contratto del colombiano scade nel giugno 2022, ma la società bianconera ha tutta l'intenzione di rinnovarlo: per queste motivazioni, già nelle prossime settimane potrebbe esserci un incontro per definire un rinnovo contrattuale che potrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro all'anno.

Un ingaggio importante, che rimarca l'importanza di Cuadrado per l'intero del progetto Juventus, sia per la sua leadership nello spogliatoio, sia per la grande duttilità tattica che gli permette di ricoprire diverse parti del campo.

Juve, possibile offerta del Tottenham per McKennie

Intanto, i bianconeri devono fronteggiare le offerte dall'estero per i suoi giocatori di maggior qualità. Tra questi c'è sicuramente Weston Mckennie che dopo un avvio complicato, dettato da una condizione fisica non esaltante, è ormai un titolare nel 4-4-2 di Massimiliano Allegri. La crescita del centrocampista americano ha attirato l'attenzione dei top club inglesi e in particolar modo del Tottenham del neo tecnico Antonio Conte, che rivede in McKennie alcune caratteristiche di Vidal, che ha allenato nella sua esperienza bianconera e poi all'Inter.

Secondo le ultime indiscrezioni, gli Spurs sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 17 milioni di euro, un'offerta che però non potrebbe bastare per convincere la Juventus.

Sul piede di partenza in casa juventina, ci sarebbero inoltre altri giocatori: in primis Adrien Rabiot, entrato nel mirino di alcuni club di Premier come Arsenal e Newcastle, Aaron Ramsey che secondo alcune indiscrezioni delle scorse settimane potrebbe addirittura rescindere il proprio contratto con la Vecchia Signora, e soprattutto Dejan Kulusevski, che sarebbe nel mirino del Tottenham.

Tutte queste eventuali cessioni potrebbero rivelarsi fondamentali per dare il via all'assalto a Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina e obiettivo numero dell'attacco bianconero forse già per gennaio.