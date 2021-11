La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi acquisti a titolo gratuito risalgono all'estate 2019, quando la società bianconera decise di ingaggiare Adrien Rabiot e Aaron Ramsey andati in scadenza di contratto rispettivamente con Paris Saint Germain e Arsenal. Acquisti che non si sono riservati ideali per la società bianconera, considerando il contributo che sono riusciti a dare in due stagioni e mezza. Soprattutto il gallese ha subito diversi infortuni muscolari che ne hanno condizionato il rendimento. La Juventus però starebbe lavorando ad una loro cessione già a gennaio.

Intanto la società valuta i giocatori che potrebbero migliorare la qualità della rosa bianconera in tutti i settori. Si è parlato di rinforzi a centrocampo e settore avanzato ma si valutano anche acquisti per la difesa. A tal riguardo la società segue da molto vicino Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però il difensore vorrebbe rimanere nella società bianconera. Potrebbe infatti accettare un ingaggio minore rispetto a quella attuale pur di sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con il Milan.

Il difensore Romagnoli potrebbe prolungare il contratto con il Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Alessio Romagnoli potrebbe prolungare il contratto con il Milan.

Il difensore infatti vorrebbe rimanere e sarebbe disposto ad accettare un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Quasi la metà rispetto a quello attuale da circa 5 milioni di euro a stagione. Una scelta importante che porterebbe la società bianconera a valutare un altro investimento per la difesa. La Juventus infatti vorrebbe rinforzare anche la difesa e valuta diversi giocatori che potrebbero essere ideali.

Fra i preferiti spiccano anche i nomi di Andreas Christensen e Antonio Rudiger, entrambi difensori del Chelsea. Anche loro come Romagnoli vanno in scadenza di contratto a fine stagione. Il danese però costerebbe meno di ingaggio rispetto al tedesco, che fra l'altro sarebbe seguito anche dal Real Madrid.

A proposito di parametri zero la Juventus starebbe valutando altri giocatori in scadenza. Fra questi spiccano Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, che potrebbero lasciare le rispettive società già durante il mercato di gennaio. Per Paul Pogba invece si valuta un possibile arrivo a giugno, il centrocampista francese ha un ingaggio importante da circa 16 milioni di euro a stagione. Per approdare alla Juventus dovrebbe accettare un'offerta d'ingaggio minore, si parla di un possibile contratto di tre anni per il centrocampista francese, che ritornerebbe volentieri nella società che lo ha valorizzato.