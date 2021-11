La sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A Tim tra la Lazio e la Juventus si vedrà solo su Dazn. Il calcio d'inizio ci sarà a partire dalle ore 18:00. Allegri potrà contare anche su Paulo Dybala è Kean per l’attacco.

Allegri contro la Lazio per cercare di diminuire il distacco in classifica dalle prime

Massimiliano Allegri si sta organizzando per la gara contro la Lazio, il tecnico livornese deve fare i conti con numerose assenze dato che i giocatori sono in giro per il mondo con le loro rispettive nazionali. Kean completamente recuperato dovrebbe essere a disposizione così come Mckennie, il centrocampista americano per squalifica salterà l'ultima partita in nazionale rientrando a Torino in anticipo.

Da valutare le condizioni di Paulo Dybala, l'attaccante argentino infatti ha avuto un problema muscolare, ma non dovrebbe essere niente di grave. A centrocampo toccherà a Locatelli con McKennie e Rabiot: quest'ultimo è andato a segno con la Francia così come Ramsey autore di una doppietta con il suo Galles nella sfida contro la Bielorussia. Una partita da non sbagliare assolutamente per la Juventus, il distacco in classifica è lontano ben 14 punti, troppi anche se il tempo gioca a favore dei bianconeri.

Lazio-Juventus sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn

La gara tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Juventus di Massimiliano Allegri si giocherà sabato 20 novembre alle 18:00 e sarà visibile solo per gli abbonati Dazn.

A partire dalle 17:15 ci saranno collegamenti dallo stadio Olimpico, dove potremmo ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti. Nel post match, verranno riviste le eventuali reti oltre ad analizzare tutti gli episodi da moviola.

La Juventus parte leggermente favorita nei confronti della Lazio e i probabili marcatori potrebbero essere, Chiesa è Morata da una parte e Felipe Anderson con Pedro dall'altra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ciro Immobile non sarà a disposizione, l’attaccante infortunatosi in nazionale salterà il big match.

Ecco come potrebbe schierarsi la formazione di Allegri

Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Locatelli, McKennie, Rabiot, Chiesa, Morata.

Dato l’indisponibilità di Chiellini la coppia centrale di difesa sarà composta da Bonucci-de Ligt, sulle corsie esterne agiranno Cuadrado e Alex Sandro.

In attacco spazio a Chiesa con Morata, ma attenzione perché anche Kean potrà essere un'arma da usare a gara in corso.

La Juventus deve approfittare degli scontri diretti che ci saranno in questa giornata: il Milan ad esempio andrà a Firenze, mentre a San Siro si sfideranno Inter e Napoli e una delle due ovviamente perderà terreno in classifica.