Allo Sheriff Stadionul di Tiraspol si gioca il match valido per la quarta giornata del gruppo D di Champions League tra Sheriff e Inter. I padroni di casa hanno sorpreso tutti fino ad ora e sono in piena corsa per il passaggio del turno, mentre gli ospiti cercano il sorpasso proprio sui moldavi dopo un inizio complicato. Giochi ancora aperti in un girone che vede anche la presenza di Real Madrid e Shakhtar, con le prime tre squadre separate in classifica da soli due punti. La partita si giocherà mercoledì 3 novembre alle ore 21.

Le ultime su Sheriff-Inter

Lo Sheriff Tiraspol sembrava potesse essere la Cenerentola di questo girone dopo essersi qualificato alla fase a gironi di Champions League vincendo i preliminari. Invece i moldavi hanno sovvertito ogni pronostico e ora sono in piena corsa per il passaggio del turno. I padroni di casa sono secondi nella classifica del girone con 6 punti, alla pari con il Real Madrid e a più due proprio sui prossimi avversari. Nell'ultimo turno sconfitta proprio contro l'Inter per 3-1. In campionato la squadra di Vernydub è terza in classifica con 28 punti, a meno sei dal Milsami ma con ben quattro gare da recuperare.

L'Inter vuole riuscire lì dove non è riuscita negli ultimi tre anni, cioè quantomeno passare la fase a gironi e qualificarsi agli ottavi di finale, come dichiarato a inizio stagione.

L'inizio dei nerazzurri non è stato dei migliori, visto che sono terzi in classifica con 4 punti, a meno due dalle prime due e a più tre sullo Shakhtar ultimo. Serve un successo, dunque, per adoperare il sorpasso sui moldavi e riaprire i giochi. La squadra di Inzaghi nell'ultimo turno si è portata a ridosso della vetta battendo proprio lo Sheriff per 3-1.

In campionato il club meneghino è costretto a rincorrere essendo terzo in classifica con 24 punti e nell'ultima gara ha battuto l'Udinese in casa 2-0.

Probabili formazioni Sheriff-Inter

Il tecnico dello Sheriff, Vernydub, si affiderà al 4-2-3-1. Al centro dell'attacco spazio a Bruno Souza con Traoré, Castaneda e Kolovos sulla trequarti.

A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Addo e Thill, a segno nella gara di andata.

Solito 3-5-2 per Simone Inzaghi, che rilancia il tandem formato da Lautaro Martinez e Dzeko. In mezzo al campo Vidal in vantaggio nel ballottaggio con Calhanoglu al fianco di Barella e Brozovic, con Sensi ancora in panchina. Gli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, saranno Darmian e Ivan Perisic.

Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; A. Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Dzeko.