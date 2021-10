Il lunch match dell'undicesima giornata di Serie A tra Inter e Udinese si è concluso sul risultato finale di 2-0 con doppietta di Joaquin Correa.

La classifica ora vede i padroni di casa al terzo posto con 24 punti, momentaneamente a meno quattro da Milan e Napoli, mentre gli ospiti restano a quota 11 punti. In settimana il club meneghino torna in campo per affrontare lo Sheriff in Champions League, mercoledì alle 21, mentre settimana prossima affronterà il Milan nel derby di Milano, domenica alle ore 20:45. I friulani, invece, ospiteranno domenica alle 15 il Sassuolo.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si è affidato al 3-5-2, cambiando molto rispetto a quanto visto contro l'Empoli. In attacco ha schierato Dzeko e Correa, con Dumfries e Perisic sugli esterni, mentre in mezzo al campo hanno avuto spazio a Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Nel primo tempo l'Udinese ci prova all'inizio con un tiro di Pereyra centrale e bloccato da Handanovic. Poi è pericolosa solo l'Inter in sei circostanze e sempre con Nicolò Barella. Il centrocampista ci prova in ogni modo, da fuori e dentro l'area ma in un paio di circostanze si supera Silvestri, mentre gli altri tiri finiscono sempre alti sopra alla traversa.

Nel secondo tempo stesso copione, con l'Udinese tutta chiusa dietro e l'Inter che prova a scardinarla.

Poi ci pensa Joaquin Correa, fino a quel momento il peggiore in campo, a portare in vantaggio al 60' con una grande azione: il "Tucu" viene innescato sulla fascia da una finta di Perisic, punta Nuytinck, entra dentro al campo e di destro insacca. Passano soltanto otto minuti e la squadra di Inzaghi ipoteca i tre punti ancora con Correa, ben servito da Dumfries.

All'81' Deulofeu prova a riaprire i giochi ma trova un grande Handanovic. Sul calcio d'angolo successivo viene annullato un gol proprio a Deulofeu.

Le pagelle nerazzurre

Queste le pagelle dei giocatori dell'Inter del match di questa domenica:

Handanovic 6,5: Praticamente mai impegnato dagli avversari, se non nel finale dove si esibisce in un paio di buoni interventi.

Skriniar 7: Il solito muro, dalle sue parti non si passa mai.

Ranocchia 6,5: Ottimo esordio stagionale dal 1'.

Bastoni 6,5: Sembra essere tornato sui suoi livelli.

Dumfries 6,5: Buona prestazione, prova a mettersi alle spalle la delusione per quanto successo contro la Juventus.

Barella 7: Il più pericoloso, se non l'unico, nel primo tempo, cuore e gambe della squadra.

Brozovic 6,5: Detta i tempi in mezzo al campo.

Calhanoglu 6,5: Qualche buona giocata, soprattutto nella ripresa.

Perisic 7: Solita spina nel fianco per le difese avversarie, con una finta innesca l'azione che sblocca la partita.

Dzeko 5,5: Lotta su ogni pallone anche se non riesce ad essere pericoloso.

Correa 7,5: Sale in cattedra nella ripresa con due gol che scacciano le critiche delle ultime settimane.