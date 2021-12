La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. La società bianconera è al lavoro soprattutto per le cessioni, con tanti giocatori che potrebbero essere ceduti. I principali indiziati sono Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Arthur Melo. Il centrocampista gallese potrebbe rescindere il contratto e approdare in una società inglese. Anche lo svedese ha mercato, la Juventus lo valuta circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda il centrocampista brasiliano potrebbe esserci una cessione in prestito. Ne ha parlato anche il suo agente sportivo Federico Pastorello.

Ospite al Golden Boy a Torino ha sottolineato come Arthur Melo potrebbe lasciare la società bianconera a gennaio. Il brasiliano era stato voluto alla Juventus dal tecnico Maurizio Sarri, che poi venne esonerato alla fine della stagione 2019-2020. La scorsa stagione è stato condizionato da una calcificazione ossea ed ha raccolto poco minutaggio. In questo inizio di stagione i primi due mesi li ha saltati per l'intervento per risolvere la calcificazione ossea. Dopo il recupero però Allegri non lo ha schierato molto.

Considerando che vuole essere convocato per i mondiali in Qatar, potrebbe partire a gennaio. Pastorello ha parlato anche del prolungamento di contratto di Bernardeschi sottolineando che ci sono possibilità di dialogo con la società bianconera.

"Rinnovo Bernardeschi? Lo vediamo più avanti, c’è la possibilità di dialogo. Arthur Melo ha più possibilità di partire a gennaio". Queste le dichiarazioni di Federico Pastorello in riferimento ai due giocatori bianconeri che segue. Per il centrocampista italiano si valuta quindi la possibilità di un prolungamento di contratto.

La Juventus potrebbe incontrare l'agente sportivo a gennaio. Si parla di un contratto fino a giugno 2026 ad un ingaggio minore rispetto ai 4 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna. In merito invece al brasiliano ha aggiunto: "Arthur Melo era stato scelto da un altro allenatore: adesso con Allegri sta trovando poco minutaggio, vuole giocare i Mondiali e potrebbe cambiare".

Per il brasiliano si parla di un interesse di alcune società tedesche ed inglesi ma potrebbe approdare anche alla Lazio.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe esserci uno scambio di mercato che porterebbe Luis Alberto e Luiz Felipe alla Lazio e Arthur Melo alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi cedere Arthur Melo oltre a Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Per quanto riguarda gli acquisti si valuta per il centrocampo Denis Zakaria e per il settore avanzato Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic.