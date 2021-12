La Juventus è attesa da un mercato di gennaio importante, sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti. Sono almeno due i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera, su tutti Aaron Ramsey e Arthur Melo. Il gallese potrebbe rescindere il suo contratto e approdare nel campionato inglese. Per il brasiliano si parla di una cessione in prestito anche perché la sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro ed è difficile trovare una società in grado di investire una somma importante. Cessioni importanti potrebbero esserci anche durante il Calciomercato estivo.

Fra i principali indiziati a lasciare la società bianconera c'è Matthijs De Ligt, soprattutto dopo le dichiarazioni di Mino Raiola. L'agente sportivo del difensore olandese ha infatti sottolineato in una recente intervista che il suo assistito è pronto per una nuova esperienza professionale. Diverse le società potrebbero essere interessate al suo acquisto, fra queste il Chelsea, il Real Madrid e il Paris Saint Germain. Proprio i francesi non avrebbero problemi ad investire una somma importante per il giocatore. Potrebbero però inserire anche delle contropartite tecniche gradite alla Juventus. La società bianconera potrebbe accettare come contropartita tecnica il cartellino del portiere Gianluigi Donnarumma.

La Juventus potrebbe cedere De Ligt al Psg, possibile contropartita tecnica Donnarumma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Paris Saint Germain a giugno potrebbe acquistare Matthijs De Ligt. La società francese potrebbe offrire una somma cash ed un giocatore fra Mauro Icardi e Georgino Wijnaldum. La società bianconera preferirebbe però il portiere Gianluigi Donnarumma, già vicino all'approdo alla Juventus durante il recente calciomercato estivo.

In tal caso, si tratterebbe di uno scambio di mercato alla pari, considerando il valore di mercato simile fra i due giocatori. Attualmente, l'ex Milan non è considerato un titolare dal tecnico del Paris Saint Germain e potrebbe valutare la possibilità di lasciare la società bianconera per approdare alla Juventus a giugno.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Donnarumma potrebbe dipendere dalla cessione di Szczesny, che però nelle ultime partite sta dimostrando di essere un giocatore importante. Anche contro il Cagliari è stato decisivo, salvando un'azione da gol dei sardi. L'eventuale partenza di De Ligt potrebbe concretizzarsi per una somma cash, che sarebbe investita poi sull'acquisto di una punta importante. Il preferito rimane Dusan Vlahovic, che in estate potrebbe lasciare la Fiorentina per fare una nuova esperienza professionale.