La Juventus nelle prossime settimane si dedicherà al mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe effettuare alcune cessioni importanti per agevolare gli acquisti a centrocampo e nel settore avanzato I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo e Dejan Kulusevski. Fino a pochi giorni fa si parlava molto anche della possibile partenza di Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto con la società bianconera a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista sarebbe pronto a prolungare il suo contratto con la Juventus.

Decisiva sarebbe la volontà del tecnico Massimiliano Allegri, che in questo inizio di stagione lo sta schierando titolare in diverse partire. Nel 4-2-3-1 Bernardeschi si sta rivelando molto importante come trequartista sinistro perché garantisce supporto dal punto di vista offensivo ma anche nel garantire equilibrio. Il suo prolungamento di contratto potrebbe concretizzarsi a gennaio, prima infatti la Juventus dovrebbe sottoscrivere la nuova intesa contrattuale di Paulo Dybala.

Nelle prossime settimane la società bianconera dovrebbe rinnovare il contratto di Paulo Dybala fino a giugno 2026. La punta dovrebbe andare a guadagnare circa 8 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus. L'agente sportivo di Dybala Jorge Antun è atteso nei prossimi giorni a Torino. Di conseguenza sembra vicina l'intesa contrattuale fra le parti.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha altri due giocatori in scadenza di contratto a fine stagione. Si tratta di Mattia Perin e Mattia De Sciglio, entrambi però potrebbero decidere di non prolungare e lasciare la società bianconera a parametro zero. Soprattutto il portiere potrebbe andare a giocare titolare in un'altra società, considerando che in questa stagione è la riserva di Szczesny.

Il mese di gennaio sarà importante per il possibile prolungamento di contratto di Bernardeschi ma anche per il mercato. La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista di qualità ed un giocatore nel settore avanzato che possa garantire diversi gol. I preferiti sono Axel Witsel e Denis Zakaria, in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione. Come punta invece il giocatore gradito sembra essere Dusan Vlahovic, l'alternativa è Julian Alvarez.