Le uniche due squadre italiane qualificate agli ottavi di finale di Champions League sono Inter e Juventus. L'Atalanta ha perso il match decisivo contro il Villareal e giocherà in Europa League, il Milan è arrivato quarto nel girone e di conseguenza si dedicherà nella seconda parte della stagione alla Coppa Italia e al campionato.

Il sorteggio Champions League previsto lunedì 13 dicembre potrebbe portare i nerazzurri ad affrontare squadre forti come Liverpool, Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United ma potrebbe anche pescare il Lille o l'Ajax, arrivate prime nei rispettivi gironi.

Del sorteggio che riguarderà i nerazzurri ha parlato anche l'ex presidente Massimo Moratti, che lanciato anche una frecciatina alla Juventus. L'imprenditore ha dichiarato che dispiace che l'Inter non possa affrontare i bianconeri perché squadra italiana in quanto sarebbe stato forse un match ancora più facile. Evidente il riferimento di Massimo Moratti al difficile inizio di stagione della Juventus, attualmente sesta in classifica a otto punti dal quarto posto del Napoli.

L'ex presidente Massimo Moratti ha parlato del sorteggio Champions dell'Inter

"Non so che avversaria scegliere. Magari Lille o Ajax. Peccato che con la Juventus non possiamo giocare, perché sarebbe stata la più semplice, forse".

Queste le dichiarazioni di Massimo Moratti in riferimento al sorteggio Champions League che riguarderà l'Inter. L'ex presidente della società nerazzurra ha sottolineato come l'avversario ideale degli ottavi di Champions League per l'Inter sarebbe stato la Juventus, anche in considerazione del progetto sportivo di ricostruzione che sta riguardando la rosa bianconera.

D'altronde la classifica di Serie A conferma le problematiche della Juventus, sesta in classifica a otto punti dal Napoli quarto in classifica, a nove punti dall'Atalanta terza e a ben undici e dodici punti rispettivamente da Milan e Inter. Proprio i nerazzurri con la vittoria contro il Cagliari per quattro a zero nell'ultima giornata di campionato hanno sfruttato la sconfitta del Napoli contro l'Empoli e il pareggio del Milan contro l'Udinese per portarsi al primo posto.

L'inizio di stagione in campionato della Juventus

Le problematiche riscontrate dalla Juventus in questo inizio di stagione sono rappresentate dalla classifica attuale dei bianconeri, che hanno perso punti soprattuto contro squadre di metà o bassa classifica. Basti pensare al pareggio contro l'Udinese e alle sconfitte all'Allianz Stadium contro Empoli e Sassuolo. Nell'ultima giornata è arrivato il pareggio contro il Venezia, nelle prossime due partite prima delle festività natalizie i bianconeri giocheranno contro il Bologna e il Cagliari.