Ritorno in panchina con scelte importanti quello di Francesco Modesto. L'allenatore rossoblù, richiamato alla guida della squadra dopo l'esonero di Pasquale Marino, in vista della gara di Coppa Italia contro l'Udinese (oggi alle ore 18) ha deciso di rimandare in Calabria il capitano e il vice capitano, Ahmad Benali e Salvatore Molina.

Crotone, due esclusi eccellenti

Il Crotone che prova a ripartire con Francesco Modesto dovrà farlo senza due veterani della squadra. Nelle ultime ore Ahmad Benali e Salvatore Molina sono stati esclusi dal gruppo squadra, venendo rimandati in Calabria in attesa di nuove disposizioni.

Una notizia che ha scosso l'ambiente crotonese, già alle prese con un campionato difficoltoso e una lotta salvezza, non preventivata in estate, che ha assunto le dimensioni della disfatta alla luce dei soli otto punti conquistati in 17 giornate. Due assenze importanti per gli squali che già devono fronteggiare l'infortunio di Samuele Mulattieri comunicato alla vigilia della trasferta di Cremona, gara conclusa per 3-2 in favore dei grigiorossi.

Mercato in uscita per il Crotone

Il prossimo mercato di gennaio potrebbe quindi vedere diversi arrivi e anche numerose partenze, anche di calciatori ritenuti pilastri della squadra.

Nessuno è intoccabile al momento nella rosa rossoblù, con l'esclusione di tutti coloro che non crederanno nell'impresa salvezza.

Un concetto ribadito da Francesco Modesto, seguito poi dal ritorno a casa di due calciatori importanti, due titolari, come Ahmad Benali e Salvatore Molina. Entrambi di proprietà del Crotone, potrebbero cambiare maglia nei prossimi mesi portando alle casse del club un ricavo forse non elevato, ma utile per cercare rinforzi necessari per perseguire la strada della salvezza.

Coppa Italia e campionato

Il primo impegno sul camino del Crotone sarà la gara di Coppa Italia in casa dell'Udinese alla "Dacia Arena" di Udine, match in programma oggi, martedì 14 dicembre alle ore 18, successivamente gli squali saranno chiamati a fare punti nel diciottesimo turno di Serie B 2021-2022, gara che si svolgerà all'Ezio Scida sabato 18 dicembre alle ore 14 contro il Pordenone.

Nel mese di dicembre i rossoblù saranno poi impegnati nella giornata del 26 dicembre contro il Parma al "Tardini" e infine il 29 dicembre, prima della sosta, ancora in trasferta sul campo del Como. Una serie di gare che diranno molto del futuro del Crotone e probabilmente schiariranno le idee alla dirigenza in merito alle operazioni da condurre sul mercato.