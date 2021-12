La Juventus ha ottenuto un pareggio deludente contro il Venezia. Un punto che porta la distanza dal quarto posto a otto punti. I bianconeri cercheranno ora di ottenere vittorie nei match contro il Bologna e il Cagliari. Nella sfida contro i veneti, tanti giocatori hanno non hanno fornito una prestazione ideale. Fra i più criticati, Adrien Rabiot e Juan Cuadrado. Il colombiano non è riuscito ad incidere sulla fascia destra, non creando superiorità numerica e non dando un grande contribuito in difesa a supporto di De Sciglio. In questa stagione è risultato decisivo in alcune partite, come ad esempio nel match contro il Genoa grazie al grande gol segnato da calcio d'angolo.

Sono tre le realizzazioni del colombiano in questa stagione, la scorsa stagione, però, a detta di tanti addetti ai lavori era risultato molto più decisivo. Fra i più critici nei confronti di Cuadrado, il giornalista sportivo Mario Sconcerti. Ospite al programma televisivo di Mediaset, Pressing, il giornalista sportivo ha dichiarato che uno dei principali problemi è proprio Juan Cuadrado, che non sta incidendo in maniera decisiva come nella scorsa stagione, quando il colombiano è stato uno dei migliori, contribuendo al quarto posto raggiunto dai bianconeri nell'ultima giornata di campionato.

Il giornalista sportivo Sconcerti ha parlato di Juan Cuadrado

"Cuadrado in questo momento è uno dei principali problemi della sua squadra.

Non salta più l’uomo e corre meno. Fino a qualche mese fa era l’equilibratore della squadra, oggi manca". Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti riferite al terzino colombiano. Evidente il riferimento alla prestazione contro il Venezia, con Cuadrado che non ha dato un contributo importante nel settore avanzato. Allegri lo ha schierato come trequartista nel 4-2-3-1, come terzino destro ha invece giocato Mattia De Sciglio.

Il terzino Cuadrado dovrebbe prolungare il contratto con la Juventus fino a giugno 2024

Nonostante le prestazioni non ideali di Cuadrado nelle ultime partite, il terzino è vicino al prolungamento di contratto con la Juventus. Si parla di una nuova intesa contrattuale fino a giugno 2024. Dovrebbe invece prolungare fino a giugno 2026 Paulo Dybala, così come Federico Bernardeschi. Il centrocampista italiano dovrebbe accettare una diminuzione del suo attuale ingaggio.

L'incontro decisivo fra società bianconera e l'agente sportivo del giocatore Federico Pastorello dovrebbe arrivare a gennaio. Potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera a fine stagione Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Entrambi sono in scadenza e attualmente non sono previsti incontri fra le parti per un eventuale prolungamento di contratto per diverse stagioni.