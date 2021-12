L'Inter sta cominciando a programmare la prossima stagione con largo anticipo, con tutte le incertezze del caso legate al tesoretto che avrà a disposizione per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Simone Inzaghi. Uno degli acquisti praticamente certi sembra essere quello del portiere Andre Onana, con l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il suo arrivo toglierebbe inevitabilmente spazio a Samir Handanovic che, per questo motivo, starebbe valutando se restare o andare via per continuare a giocare. Su di lui ha messo gli occhi la Lazio, in cerca del sostituto di Pepe Reina.

Intanto il Cagliari si sta muovendo nell'immediato e sarebbe molto vicino all'acquisto di Daniele Baselli.

Lazio su Handanovic

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter al termine di questa stagione è Samir Handanovic. Molto dipenderà dalla volontà del capitano nerazzurro, che dalla prossima stagione rischierebbe di giocare solo a fase alternata, dato il probabile arrivo di Andre Onana, per il quale sembrerebbe mancare solamente l'annuncio ufficiale.

Lo sloveno anche in questa stagione ha avuto un buon rendimento fino ad ora, nonostante l'inizio abbastanza complicato. Proprio per questo motivo non mancano gli estimatori. In particolare, sarebbe la Lazio ad aver messo gli occhi sul portiere interista, data la necessità di sostituire Pepe Reina con un giocatore che sappia giocare bene con i piedi, e Handanovic ha dimostrato di aver imparato molto sotto questo punto di vista.

Il classe 1984 ha il contratto in scadenza a giugno e il club meneghino vorrebbe proporre un rinnovo a ribasso rispetto agli oltre 3 milioni di euro netti percepiti attualmente. Da qui i contatti tra il suo agente, Ramadani, con il club di Lotito, che potrebbe assecondare le richieste da 3 milioni a stagione con l'addio di Reina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cagliari vicino a Baselli

Chi nell'immediato potrebbe fare qualcosa sul mercato, a gennaio, è il Cagliari, chiamato a rivoluzionare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri per svoltare una stagione fino ad ora disastrosa, che vede i rossoblu in piena zona retrocessione, al penultimo posto con 10 punti, a meno sei dallo Spezia quartultimo.

Il club di Giulini, secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, sarebbe a un passo dall'acquisto di Daniele Baselli per rinforzare il centrocampo. Bisognerà vedere se il giocatore arriverà in prestito o con uno scambio con uno tra Martin Caceres, Diego Godin e Kevin Strootman, che lasceranno molto probabilmente la Sardegna in questa sessione invernale di Calciomercato essendo ormai epurati.