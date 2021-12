Il Calciomercato del Milan sta per entrare nel vivo e i rossoneri sarebbero intenzionati ad acquistare un rinforzo in difesa, dopo l'infortunio capitato a Simon Kjaer. Il danese, infatti, starà fuori fino alla fine della stagione e la proprietà del Milan avrebbe aperto all'idea di effettuare un grande investimento in questa sessione di mercato. Sarebbero diversi i nomi nel mirino della dirigenza rossonera, ma Botman sembrerebbe essere quello in cima alla lista.

Calciomercato Milan, in arrivo un colpo in difesa

Il Milan è alla ricerca di un difensore che possa sostituire l'infortunato Kjaer e Paolo Maldini e Ricky Massara hanno ricevuto delle buone notizie a livello dirigenziale perché il fondo Elliott avrebbe mostrato un'apertura per fare un investimento importante per la difesa, ma solo se il profilo fosse in linea con gli obiettivi del club.

In sostanza l'intenzione sarebbe quella di provare a ripetere un'operazione in stile Tomori, arrivato in prestito con un'opzione di riscatto fissata a 28 milioni di euro dal Chelsea lo scorso gennaio: l'apertura del fondo americano lascia ipotizzare che questa volta potrebbe esserci un acquisto definitivo. In precedenza circolava l'ipotesi che il club avrebbe cercato di utilizzare una formula come il prestito con opzione di riscatto.

Milan, i nomi in lizza per la difesa

Nel mercato di gennaio di due anni fa c'erano stati gli arrivi di Kjaer, Saelemaekers e Ibrahimovic, l'anno scorso quelli di Tomori, Meitè e Mandzukic, ma quest'anno quello che sembra chiaro è che il principale reparto da rinforzare sarà quello difensivo.

Sven Botman pare essere il preferito ma ha una valutazione di 30 milioni di euro e anche l'utilizzo di formule che prevedono un prestito iniziale è reso difficile dal fatto che il Newcastle sta spingendo al massimo per ingaggiare la stella del Lille. Meno caro è Jhon Lucumí, 23 anni del Genk, anche lui nel mirino della dirigenza.

Ci sono anche altri nomi interessanti che continuano a circolare. Abdou Diallo del Psg è un obiettivo visto che può giocare anche terzino sinistro.

Calciomercato Milan, possibile l'arrivo di un attaccante

Intanto l'attaccante Gianluca Scamacca sta attirando l'interesse di vari club. L'Inter lo vede come un potenziale erede di Edin Dzeko, anche il Milan lo considera un'opzione per il futuro, ma pare in corsa anche la Juventus.

È stato fissato un prezzo richiesto di 35-40 milioni di euro: il Sassuolo spera in un'asta e la Juve sarebbe nella posizione migliore per offrire quella cifra nei prossimi mesi, soprattutto se giocatori come Arthur e Kulusevski dovessero essere venduti, perché Dusan Vlahovic sembra avere un costo "fuori mercato" per il club bianconero.