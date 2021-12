Inter, Milan e Juventus potrebbero essere protagoniste di diverse operazioni di Calciomercato durante i prossimi mesi, in particolare in previsione della sessione estiva di trasferimenti.

Mhkitaryan possibile idea per l'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni Henrikh Mhkitaryan potrebbe essere un'idea dell' Inter per la prossima stagione. L'armeno ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 con la Roma e potrebbe essere l'erede di Alexis Sanchez (non dovrebbe rinnovare il suo accordo con la società nerazzurra).

L'attuale calciatore della Roma potrebbe essere ingaggiato a parametro zero ed approdare alla corte di Simone Inzaghi.

La mediazione dell'agente, Mino Raiola, potrebbe essere decisiva.

Kessie interesserebbe alla Juve

La Juventus sarebbe sulle tracce di Franck Kessie, che non dovrebbe rinnovare il contratto con il Milan. Pare attualmente troppa la distanza tra domanda e offerta: il centrocampista vorrebbe circa otto milioni di euro annui mentre i dirigenti rossoneri non sarebbero disposti ad andare oltre i sei milioni di euro. I bianconeri sarebbero pronti a inserirsi per tentare il colpo a zero, soprattutto se non dovesse andare a buon fine il tentativo per il ritorno di Paul Pogba, in scadenza col Manchester United.

Anche il Paris Saint Germain sarebbe interessato a Kessie.

Il Chelsea sarebbe su Theo Hernandez

Il Chelsea, invece, avrebbe messo nel mirino le prestazioni del milanista Theo Hernandez. I Blues sarebbero alla ricerca di un esterno dopo l'infortunio che terrà lontano dal rettangolo di gioco per un po'di tempo Ben Chilwell. Il terzino del Milan avrebbe una valutazione di circa 55 milioni di euro e potrebbe essere il colpo per l'estate del Chelsea.

La società di Roman Abramovich potrebbe godere dei buoni rapporti che si sono creati dopo gli affari che hanno portato recentemente sia Tomori che Bakayoko a Milanello. In alternativa per la fascia sinistra, i londinesi potrebbero richiamare Emerson Palmieri, ora in prestito al Lione, o il giovane Ian Maatsen (attualmente al Coventry City).

Nelle ultime ore intanto è stato accostato al Chelsea anche il nome di Lucas Digne. Il calciatore ex Roma interesserebbe anche all'Inter, che potrebbe perdere Ivan Perisic al termine della stagione (ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e difficilmente lo dovrebbe rinnovare). Digne potrebbe essere un'opportunità per molti club, visto che avrebbe rotto i rapporti con il tecnico dell'Everton Rafa Benitez.