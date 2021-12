Inter e Juventus sono al lavoro per potenziare le rispettive rose durante il mercato di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Matias Vecino che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Il centrocampista uruguaiano non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo e pare sia intenzionato a lasciare la squadra milanese perché non si sente al centro del progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Allegri lo vorrebbe già a gennaio, ma sarebbe arrivato un primo rifiuto da parte dell'Inter ad una presunta offerta juventina.

Vecino, dal canto suo, non sarebbe contrario alla soluzione bianconera, avendo intenzione di andar via da Milano.

In uscita per i nerazzurri ci sarebbe anche Kolarov, limitato dagli infortuni e chiuso nelle gerarchie da Dimarco, Perisic e Bastoni. L'ex Roma dovrebbe andare in scadenza per poi lasciare il club a fine stagione.

In entrata si starebbe pensando a Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte nel prossimo mercato estivo. Il serbo diventerebbe un obiettivo concreto se Ivan Perisic non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2022. La richiesta per prolungare il rapporto sarebbe di circa 5 milioni di euro annui per tre anni, mentre i dirigenti meneghini non andrebbero oltre un biennale da tre milioni di euro.

Kostic potrebbe rappresentare la soluzione ideale per l'Inter, essendo abituato a giocare nel 3-5-2, e avendo una valutazione abbordabile di circa 15 milioni di euro.

Inter: nel mirino ci sarebbero Fares, Digne e Frattesi

Per la corsia sinistra, in casa Inter si starebbero considerando le opzioni low-cost targate Fares e Lucas Digne.

Entrambi sarebbero per gennaio: Fares avrebbe già il benestare di Inzaghi che lo conosce sin dai tempi della Lazio. Attualmente il 25enne algerino è al Genoa, ma il suo cartellino è di proprietà della Lazio che potrebbe anche girarlo all'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Sempre in prestito il club milanese potrebbe richiedere Digne all'Everton, poiché l'ex Roma non riesce a trovare spazio nell'undici titolare del tecnico Benitez.

Per il centrocampo, invece, ci sarebbero i nomi di Davide Frattesi e Nahitan Nandez. Il centrocampista del Sassuolo sarebbe un obiettivo di Marotta per la finestra estiva del Calciomercato. Nel tentativo di abbassare le richieste economiche del club emiliano (circa 30 milioni di euro), l'Inter potrebbe proporre una contropartita tecnica che potrebbe essere Stefano Sensi. Questi potrebbe dunque tornare in Emilia per giocare con maggiore continuità.

Diversa la situazione di Nandez, il quale potrebbe arrivare a Milano (soprattutto se dovesse partire Vecino) a gennaio in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato al termine della stagione.