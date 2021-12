Si prospetta una bagarre di Calciomercato intorno al nome di Julian Alvarez, attaccante argentino di 21 anni in forza al River Plate.

Il giovane, che nel 2021 ha giocato 34 partite mettendo a segno 19 gol e 12 assist, sta attirando l'attenzione di molti club europei. Tra questi vi è il Milan, che nelle scorse settimane ha anche mandato un osservato nel paese sudamericano per osservare meglio e da più vicino le prestazioni del giocatore. Nelle ultime ore, però, sull'attaccante sarebbe piombato anche il Barcellona.

Il Milan non avrebbe ancora presentato un'offerta

C'è da dire, comunque, che per ora quello del Milan è solo un interessamento. Pare, infatti, che il club non abbia ancora presentato nessuna offerta né al River Plate né all'entourage del giocatore. Alvarez, dal canto suo, avrebbe molto piacere a trasferirsi in Europa, considerata probabilmente come una vetrina più importante e prestigiosa rispetto al campionato argentino.

Il contratto che lega Julian al River scadrà nel dicembre del 2022, ma il club argentino non sembra intenzionato a perdere il proprio talento troppo facilmente. Come rivelato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, infatti, il club argentino avrebbe proposto nelle ultime ore un rinnovo di contratto ad Alvarez.

In particolare, al giovane sarebbe stato chiesto di proseguire la sua esperienza in Argentina un altro paio di anni.

Il giocatore avrebbe chiesto di non modificare la clausola, al momento di 25 milioni

Il giocatore, al momento, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, pur mostrandosi disposto a trattare per un possibile rinnovo di contratto.

Ciò che è certo, comunque, è che Alvarez ha posto come condizione irremovibile quella di mantenere la clausola rescissoria, al momento fissata in 25 milioni di euro, tasse comprese.

Il pensiero di Alvarez è legato anche alla sua possibile partecipazione al Mondiale in Qatar, che si giocherà nei mesi di novembre e dicembre del prossimo anno.

Il giocatore, infatti, teme che un suo trasferimento in Europa possa coincidere con l'avere meno spazio da titolare, mettendo dunque a rischio una possibile sua convocazione con la maglia dell'Albiceleste.

In attesa di tutte queste valutazioni, però, molti club europei continuano a monitorare la situazione. Oltre al già citato Milan, infatti, nelle ultime ore sul giocatore sarebbe piombato anche il Barcellona, che dopo l'eliminazione dalla Champions League sarebbe alla ricerca di giovani talenti per poter dare il via a una rifondazione della rosa. Sul giovane vi sarebbe poi anche l'interesse di Inter, Juventus e Fiorentina.