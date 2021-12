La Juventus in queste settimane è al lavoro per cercare di migliorare la rosa nel mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe effettuare diverse cessioni, che agevolerebbero gli investimenti a centrocampo e nel settore avanzato. Potrebbe arrivare un giocatore di qualità nell'impostazione di gioco ed una punta brava dal punto di vista realizzativo. La società è al lavoro anche per giugno e dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Ci sono diversi giocatori di qualità che vanno in scadenza di contratto a fine stagione e che potrebbero essere ideali per la rosa bianconera.

Si va da Paul Pogba fino ad arrivare a Frank Kessié, nelle ultime ore però la stampa francese parla anche di un interesse concreto per un altro giocatore in scadenza. Si tratta del centrocampista del Bayern Monaco Corentin Tolisso. Attualmente non ci sono i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società bavarese. Sul francese ci sarebbe l'interesse concreto della Juventus ma anche dell'Inter e sarebbe un giocatore ideale perché garantirebbe quantità e qualità al centrocampo.

Il centrocampista Tolisso potrebbe approdare alla Juve a parametro zero a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi francesi la Juventus potrebbe ingaggiare il centrocampista Corentin Tolisso a parametro zero a giugno.

Il francese è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco ed un suo prolungamento di contratto non sembra una possibilità concreta. Sul centrocampista ci sarebbe l'interesse concreto anche dell'Inter, che vorrebbe rinforzare il centrocampo. Tolisso in questo inizio di stagione non ha raccolto molto minutaggio nel Bayern Monaco.

Sei partite giocate ne campionato tedesco, due con un assist in Champions League, altri due match con un gol nella Coppa di Germania. E' stato schierato anche nel secondo tempo nel match di Supercoppa di Germania, segnando un gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni importanti a gennaio e a giugno.

Si parla delle possibili partenze di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Il gallese e il brasiliano potrebbe partire già ad inizio del nuovo anno. Per il primo si parla di un interesse concreto del Newcastle, che potrebbe acquistarlo per circa 10 milioni di euro. Il secondo invece potrebbe essere ceduto in prestito. Tutti gli altri potrebbero lasciare la società bianconera a fine stagione. Per quanto riguarda gli acquisti si valutano rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. I preferiti sembrano essere Axel Witsel, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic.