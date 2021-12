Puntellare le rispettive rose già nel mercato invernale pare essere l'obiettivo comune di Inter, Milan e Juventus in vista del Calciomercato e a quanto pare i tre club avrebbero un obiettivo comune in attacco: l'argentino Julian Alvarez.

Alvarez obiettivo comune di Milan, Inter e Juve

I tre top club italiani hanno l'intenzione di rinforzare di rinforzare il reparto offensivo e tra gli obiettivi di mercato ci sarebbe Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate, che grazie a ottime prestazioni con la maglia dei "Los Milionarios", ha attirato su di sé l'interesse dei maggiori top club italiani ma anche europei.

Per quanto concerne l'interesse del Milan, i rossoneri vorrebbero rinforzare l'attacco viste i ripetuti infortuni di Olivier Giroud e del totem Zlatan Ibrahimovic; ecco perchè, la società rossonera sta monitorando il profilo del classe 2001.

Discorso simile anche per l'Inter, che in caso di cessione di Alexis Sanchez, potrebbe ritornare sul mercato per aumentare il tasso qualitativo del reparto offensivo a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Sul "Nino Maravilla", ci sarebbe l'interesse del Marisglia di Sampaoli, e sopratutto del Barcellona del neo allenatore blaugrana Xavi.

Infine, la Juventus: i bianconeri visti i vari problemi per Dybala, sono alla ricerca di un attaccante da poter affiancare a Morata.

Molto dipenderà anche dal destino di Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca, che dovrebbero rimanere fino a fine stagione alla Fiorentina ed al Sassuolo.

Il River valuta il gioiello argentino 25 milioni di euro; inoltre, i tre top club italiani devono fare i conti con l'interesse di altri top club europei come il Manchester United e il Bayern Monaco, società molto attive nel valutare i migliori giovani del panorama calcistico internazionale.

Serie A: Inter campione d'inverno: bene Milan e Juventus

Intanto parlando delle vicende del campo di gioco il 2021 per Inter, Milan e Juventus si è chiuso in maniera ottimale e con una vittoria a testa. Al giro di boa, i nerazzurri hanno conquistato la vetta della classifica, davanti al Milan di Pioli, mentre la Juventus si sta avvicinando alla zona Champions League, dopo un avvio non esaltante.

I nerazzurri hanno battuto il Torino per 1-0 nell'ultimo match del girone d'andata, grazie alla rete di Denzel Dumfries, che ha firmato il secondo centro consecutivo dopo la rete siglata alla Salernitana. Una vittoria di grande forza e solidità per la compagine nerazzurra, che grazie a una compattezza difensiva importante è riuscita a risalire la corrente e conquistare la vetta della classifica. I prossimi impegni contro Bologna e Lazio saranno fondamentali per arrivare nel migliore dei modi al match di Supercoppa contro la Juventus.

Il Milan tiene il passo dell'Inter, e grazie ai passi falsi di Napoli ed Atalanta, conquista il secondo posto con 4 punti in meno rispetto ai nerazzurri. Al Castellani, i rossoneri si sono imposti per 4-2 sull'Empoli, grazie a un super Kessie, autore di una doppietta e trascinatore assoluto del Diavolo.

Una vittoria importante per la compagine guidata da Stefano Pioli, che nel prossimo turno di campionato se la vedrà contro la Roma di Josè Mourinho, in un match che promette spettacolo.

Nel prossimo turno di campionato anche la Juventus di Massimiliano Allegri avrà un impegno fondamentale; infatti, i bianconeri sfideranno il Napoli di Luciano Spalletti, in una sfida che potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale per la corsa Champions. La Vecchia Signora ci arriva dopo il 2-0 sul Cagliari firmato Kean e Bernardeschi.