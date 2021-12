Rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli per continuare il cammino in campionato: è questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato.

Milan, si pensa alla difesa

Il reparto sotto osservazione è la difesa: la dirigenza milanista ha l'intenzione di puntellare il pacchetto arretrato dopo l'infortunio di Simon Kjaer. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Rodrigo Becao, centrale brasiliano in forza all'Udinese, che conosce bene il campionato italiano e che potrebbe rappresentare un'alternativa d'esperienza al tandem Tomori-Romagnoli.

Il club friulano valuta il centrale 10 milioni di euro, cifra che i rossoneri potrebbero abbassare proponendo un prestito secco.

Becao, non è il solo nome sulla lista di Maldini e Massara: sono da prendere in considerazione anche le candidature di Botman (pare difficile un suo approdo in rossonero già nel mercato invernale) e quella di Jerry Mina, centrale colombiano in forza all'Everton, ormai ai margini del progetto di Benitez.

Il sogno estivo per la difesa resta invece Glenson Bremer, centrale brasiliano del Torino che sotto la guida di Ivan Juric, ha avuto una crescita esponenziale. Il difensore granata sarebbe nel mirino anche dell'Inter e del Napoli.

Milan, Tottenham e Psg su Kessie

Sul fronte mercato, in casa Milan tiene banco ancora la questione legata a Frank Kessie: il centrocampista ivoriano non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club rossonero e potrebbe salutare tra gennaio e giugno.

Il centrocampista ivoriano vorrebbe un contratto da 8-10 milioni a stagione, cifra superiore rispetto all'ingaggio da 6 milioni di euro offerti dal Milan. Per questo motivo, il futuro del centrocampista sembrerebbe sempre più lontano da Milano.

Tra i top club europei che sarebbe interessati, il maggiori interesse sembrerebbe stato evidenziato dal Tottenham di Antonio Conte, a caccia di un centrocampista di livello per completare la mediana degli Spurs, e soprattutto il Paris Saint Germain di Leonardo, che dopo gli acquisti faraonici dello scorso Calciomercato come Hakimi, Donnarumma e Messi, potrebbe piazzare l'ennesimo colpo importante, per puntellare il centrocampo a disposizione del tecnico Mauricio Pochettino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato e valuta diversi profili per sostituire Kessie: tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe Boubacar Kamara del Marsiglia, Renato Sanches del Lille, e anche Weston McKennie, che potrebbe salutare la Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato.