La Juventus nella sessione di mercato di gennaio proverà a prendere una prima punta. Anche se per i bianconeri non sarà facile arrivare ad un giocatore top. Infatti, per ora, la dirigenza della Juventus starebbe cercando più che altro una soluzione da prendere in prestito per sei mesi. Ma le cose potrebbero cambiare qualora ci fosse una cessione importante. Uno dei giocatori che potrebbe essere sacrificato e che permetterebbe di incassare una cifra elevata è Dejan Kulusevski. Dallo svedese si potrebbe incassare una cifra da poter utilizzare per arrivare ad uno dei possibili obiettivi della Juventus ovvero Gianluca Scamacca o Dusan Vlahovic.

La sensazione è che i bianconeri si potrebbero fare avanti per uno di questi due giocatori nel mercato estivo. Ma qualora la società riuscisse a piazzare un paio di uscite non è da escludere che a quel punto la Juventus possa andare a bussare alla porta del Sassuolo per Gianluca Scamacca. I giocatori che potrebbero permettere alle casse bianconere di rifiatare sonoAaron Ramsey, Arthur e Dejan Kulusevski. Quest'ultimo ha diversi estimatori e in particolare in Premier League. Ma la Juventus lo cederà solo per una cifra molto importante altrimenti Kulusevski resterà a Torino. Adesso non resta che attendere di capire se lo svedese farà incassare ai bianconeri quella cifra che servirà per poter rinforzare l'attacco già a gennaio oppure se si dovrà aspettare l'estate.

La Juventus riprenderà gli allenamenti il 30 dicembre 2021

Mentre la dirigenza della Juventus lavorerà sul mercato, la squadra il 30 dicembre ritornerà alla Continassa per riprendere gli allenamenti. La seduta dei bianconeri sarà in programma al pomeriggio. Per Massimiliano Allegri ci saranno subito buone notizie visto che ritroverà Federico Chiesa e Paulo Dybala.

Entrambi saranno a disposizione per la partita contro il Napoli del 6 gennaio: tuttavia, nei prossimi giorni, Massimiliano Allegri valuterà il loro stato di forma di Chiesa e Dybala e solo allora deciderà se schierarli titolari oppure no. In ogni caso sia Paulo Dybala che Federico Chiesa saranno a disposizione per il match contro il Napoli così come Giorgio Chiellini.

Il numero 3 juventino aveva saltato il match contro il Cagliari poiché aveva riscontrato qualche piccolo problema fisico. Dunque, dal 30 dicembre la Juventus tornerà a fare sul serio e si inizierà a preparare un periodo ricco di impegni, visto che dopo il match contro il Napoli saranno in programma le partite contro Roma e Inter in Supercoppa.