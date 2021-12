Rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, con acquisti giovani e di qualità. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte per puntellare l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro, con l'obiettivo di rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa.

I nerazzurri starebbero cercando un esterno sinistro, che possa diventare il vice Perisic, visto che l'utilizzo di Federico Dimarco è legato anche alla posizione di terzo difensore nello scacchiere 3-5-2 di Simone Inzaghi. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo interista Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Fabiano Parisi, terzino classe 2000 in forza all'Empoli, che sotto la guida di Andreazzoli, si sta ritagliando uno spazio importante ed ha attirato su di se l'interesse di alcuni top club italiani.

Tra questi, ci sarebbe proprio l'Inter, molto interessato all'esterno italiano che sarebbe però anche nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che da anni cerca un terzino sinistro da poter alternare con lo stacanovista Mario Rui.

L'Empoli valuta il suo gioiello non meno di 10 milioni di euro.

Oltre al terzino classe 2000, i nerazzurri stanno lavorando su più tavoli: restano infatti da prendere in considerazione, le candidature di Alex Telles, terzino brasiliano del Manchester United, che ha già vestito la casacca nerazzurra, e Lavyn Kurzawa, terzino francese in forza al Paris Saint Germain, ormai fuori dal progetto targato Mauricio Pochettino; sull'ex esterno del Monaco, ci sarebbe l'interesse anche della Juventus.

Inter ed il collettivo: da Calhanoglu e Dzeko

Oltre ai colpi per il Calciomercato, l'Inter di Simone Inzaghi si sta concentrando sul campionato per mantenere la vetta della classifica. I nerazzurri nelle prossime due sfide del 2021 contro Salernitana e Torino, avranno un solo obiettivo: conquistare sei punti per diventare campioni d'inverno e recitare un ruolo da protagonista anche in questa stagione.

Dopo un avvio difficile, che ha raggiunto il picco massimo con la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, la formazione guidata da Simone Inzaghi ha cambiato marcia e grazie al grande lavoro dell'ex allenatore biancoceleste, riesce ad esprimersi in maniera convincente attraverso il gioco ed il collettivo, aspetto fondamentale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, alcuni calciatori come Edin Dzeko ed Hakan Calhanoglu stanno vivendo un grande momento e vengono valorizzati dal grande lavoro di squadra, oltre che dalle loro qualità tecniche. La compagine di Inzaghi è anche una macchina da gol, come rimarcano le 43 reti siglate in queste 17 partite, che regalano ai nerazzurri la palma di miglior attacco del campionato, davanti all'Atalanta di Gasperini.

Un gruppo coinvolto totalmente da Inzaghi, come dimostra la grande prestazioni di Alexis Sanchez nel match contro il Cagliari: il Nino Maravilla resta un valore aggiunto per i nerazzurri.

L'Inter di Inzaghi punta al titolo, con l'obiettivo di riconfermarsi in Italia e ritagliarsi uno spazio importante anche in Champions League.