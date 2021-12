Uno dei giocatori che potrebbe infiammare le prossime sessioni di Calciomercato è sicuramente Paulo Dybala, con la Joya in scadenza di contratto con la Juventus. Il rinnovo sembrava cosa fatta ma i problemi che hanno colpito la società bianconera sembrano aver complicato notevolmente i piani e per questo motivo non sono esclusi colpi di scena. Osserva interessata l'Inter, che già in passato aveva fatto un tentativo per l'argentino ed è pronta a tornare all'assalto, essendo un pupillo di Giuseppe Marotta. Molto attivo sul mercato anche il Torino, in cerca di un rinforzo per il fronte offensivo e per questo motivo i granata avrebbero messo gli occhi su Riccardo Orsolini.

L'Inter pensa sempre a Dybala

Fino a qualche settimana fa sembrava praticamente fatta per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus ma la trattativa adesso sembra essere in una fase di stallo a causa dei problemi extra campo che hanno colpito la società bianconera. Per questo motivo potrebbe inserirsi nell'affare l'Inter, che non ha mai nascosto l'interesse per il fantasista argentino. Già prima del suo arrivo in bianconero, nel 2015, il club meneghino aveva fatto un tentativo, ma Marotta lo portò a Torino bruciando la concorrenza versando nelle casse del Palermo 40 milioni di euro.

Proprio l'attuale amministratore delegato nerazzurro tornerebbe volentieri a lavorare con la Joya, tanto da aver provato a prenderlo due anni fa, quando propose alla Juve uno scambio con Mauro Icardi, saltato anche per la volontà di quest'ultimo di non lasciare i nerazzurri, salvo poi trasferirsi nelle ultime ore di mercato al Paris Saint Germain.

Ora le cose sono estremamente diverse, dato che Dybala ha il contratto in scadenza a giugno e questo pone in una posizione di debolezza la Juve, che rischia di perdere il proprio gioiello a parametro zero.

Marotta potrebbe mettere sul piatto un contratto a cifre simili a quelle proposte dai bianconeri, tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Proposta importante, ma che non comporterebbe un esborso per il suo cartellino e per questo alla portata delle casse nerazzurre. Questo a meno che la Juve non decida accelerare e chiudere l'accordo prima di Natale.

Torino su Orsolini

Non solo Inter e Juventus, visto che anche il Torino è molto attivo sul mercato in cerca di un rinforzo da regalare al proprio tecnico, Ivan Juric, sul fronte offensivo.

Uno degli obiettivi sarebbe Riccardo Orsolini, che al Bologna sembra finito un po' ai margini in questa stagione a causa di un rendimento altalenante. Ne risente anche la sua valutazione, con i rossoblu che potrebbero cederlo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Nell'affare non è escluso che possa entrare Simone Verdi, che a Bologna ha fatto tanto bene ed è in uscita dal Toro, valutato tra i 5 e gli 8 milioni di euro.