Il Milan ha subito una cocente eliminazione dalla Champions League e tanti sono i rimpianti dei rossoneri. La società, però, è determinata a continuare nel proprio progetto e dovrebbe investire anche nel prossimo calciomercato invernale. A tenere ancora banco c'è la questione relativa a Franck Kessie, che difficilmente lascerà i rossoneri a gennaio, anche se con ogni probabilità poi si svincolerà gratis a giugno.

Per quanto riguarda i possibili rinforzi il Milan potrebbe acquistare l'attaccante della Fluminense Luiz Henrique, mentre si starebbe aprendo un'opportunità anche per Anthony Martial.

Calciomercato Milan, difficilmente Kessie si muoverà a gennaio

Il Liverpool non sarà probabilmente uno dei club in corsa per Franck Kessie a causa delle sue richieste di stipendio, secondo il giornalista Fabrizio Romano. Sembra che al momento la situazione del rinnovo di Kessie sia completamente ferma e quindi l'ivoriano potrebbe seguire l'esempio di Donnarumma e Hakan Calhanoglu nell'andare via a parametro zero in estate. Attualmente c'è un divario incolmabile tra l'offerta della dirigenza e le richieste dell'entourage del giocatore, che sta attirando corteggiatori da diverse parti d'Europa, fra essi anche il Liverpool.

Romano ha commentato su Kessie: "Immagino che se lascerà il Milan da svincolato, vorrà più di 8 milioni di euro netti a stagione.

Sono un sacco di soldi". Ipotesi quindi che - se confermata - vedrebbe il giocatore restare in rossonero fino a giugno, per poi liberarsi a zero.

Milan, pista brasiliana per i rossoneri

Intanto il baby attaccante Luiz Henrique della Fluminense è sempre più al centro delle indiscrezioni di mercato. Il giocatore classe 2001 ha finora collezionato 52 presenze in totale, con sei gol e quattro assist.

Questo ha attirato l'interesse delle spagnole Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid. ma anche del Milan. Secondo le ultime notizie, i rossoneri hanno anche inviato i propri emissari per dare un'occhiata più da vicino al 21enne e hanno ricevuto segnali incoraggianti sia per quanto riguarda le sue prestazioni in campo che per il prezzo richiesto.

Ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, ma potrebbe partire per 12-15 milioni in quanto la Fluminese ha il 100% di proprietà e quindi non deve cedere soldi ad agenti o terzi. Interessati sarebbero anche lo Sporting CP e il Manchester City.

Si sarebbe aperta la pista che porta a Martial per il Milan

Nel frattempo al Manchester United il francese Anthony Martial ha vissuto dei mesi difficili a causa di problemi fisici e tanta concorrenza in squadra, avendo giocato appena 359 minuti e segnando solo un gol, il che lo avrebbe portato a fare delle considerazioni sul suo futuro. L'agente del giocatore ha parlato della situazione che circonda il francese e ha chiarito le sue intenzioni: "Anthony vuole lasciare il club a gennaio.

Ha solo bisogno di giocare. Non vuole restare a gennaio e parlerò presto con il club".

Il contratto del 26enne è in scadenza nel 2024 ma il club ha un'opzione per un'ulteriore estensione di anno, tuttavia si ha la sensazione che il rapporto tra le parti sia nelle 'fasi finali'. L'acquisto di Martial sarebbe un'opportunità importante per la Juventus, per l'Inter e per il Milan, che sta cercando di dare un po' di freschezza al proprio attacco.