Inter, Milan e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose già durante la prossima sessione di mercato. Le due squadre milanesi avrebbero nel mirino due obiettivo in comune e si tratterebbe di Luis Muriel e Malang Sarr. Quest'ultimo sarebbe stato trattato dai nerazzurri durante le scorse settimane che avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto fissato al termine della stagione sulla base di circa 20 milioni di euro.

Il ragazzo sarebbe stato un profilo perfetto per la difesa a tre di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni, anche i rossoneri si sarebbero inseriti nella trattativa e vorrebbero sfruttare gli ottimi rapporti che si sono creati con i Blues dopo l'affare che ha portato Tomori direttamente a Milanello.

Per quanto riguarda l'attaccante colombiano, l'addio all'Atalanta potrebbe avvenire al termine della stagione visto che il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbe prolungare il rapporto con il club allenato da Gasperini. La valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro e potrebbe scatenarsi un derby milanese perché le caratteristiche dell'ex Udinese consentono ai tecnici di schierarlo sia come prima punta che come rifinitore.

La Juventus vorrebbe Icardi a gennaio

Il bomber argentino sarebbe finito realmente nel mirino della squadra presieduta dagli Agnelli, pronti a regalare un attaccante a Massimiliano Allegri dopo le deludenti prestazioni inscenate da Moise Kean ed Alvaro Morata che non si starebbero dimostrando all'altezza di sostituire Cristiano Ronaldo.

L'argentino non sta vivendo un ottimo momento in Francia dove gioca pochissimo perché chiuso da Messi e Mbappè. La Juventus potrebbe pensare di prelevarlo in prestito tra qualche mese con diritto di riscatto fissato al termine della stagione. La valutazione del cartellino sarebbe di circa quaranta milioni di euro ma i transalpini vorrebbero inserire l'obbligo del riscatto per esser certi di incassare la somma prevista dall'operazione al termine di questo campionato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ex Sampdoria accetterebbe volentieri il rientro in Serie A.

Eriksen potrebbe giocare in Danimarca

Christian Eriksen potrebbe ritornare nel rettangolo di gioco ma non in Italia. Nei prossimi mesi, il CONI, dovrebbe annunciare che il danese non è idoneo, per il malore cardiaco avvertito ad Euro2020, per il campionato italiano.

Per questo motivo, l'ex Tottenham dovrebbe rescindere il suo contratto con i nerazzurri per trasferirsi in Danimarca, all'Odense. Il trequartista, nella città in cui vive, potrebbe giocare nuovamente nella seconda parte di stagione. Una brutta notizia per l'Inter ma un sospiro di sollievo per gli amanti del calcio.