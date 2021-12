Dopo Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, il Milan si prepara a perdere un altro suo big a parametro zero: questo, almeno attualmente, sembra essere il destino di Franck Kessie, centrocampista centrale che nelle ultime stagioni è stato un punto di riferimento per il Milan. La distanza tra la richiesta del giocatore per rinnovare e l'offerta del Milan continua a essere molto alta, con nessuna delle due parti che sembra aver intenzione di cedere. Per questo, mentre il calciatore è tentato da offerte di altri club, il Milan sta già cercando il sostituto.

Due milioni separano Kessie dal Milan: Tottenham e PSG sull'ivoriano

Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche la distanza fra domanda e offerta sarebbe di circa 2 milioni di euro. Il contratto che lega il giocatore ai rossoneri scade il prossimo 30 giugno del 2022, per cui le parti potranno ancora trattare per qualche mese. Nonostante questo, però, appare difficile un accordo. Non stupisce, dunque, che diversi club europei si stiano muovendo già in queste ore per cercare di convincere l'ivoriano a lasciare definitivamente Milanello. In particolare, sul centrocampista è forte l'interesse del Tottenham di Antonio Conte e del PSG, i quali non vorrebbero farsi lasciare scappare l'occasione di avere a zero un centrocampista di qualità.

Svanberg del Bologna potrebbe essere individuato come sostituto dell'ivoriano

Quel che appare certo (a meno di clamorosi ribaltoni) è che il giocatore ivoriano non lascerà Milano nelle prossime settimane, durante la sessione di calciomercato di gennaio.

Nonostante questo, comunque, Maldini non vuole farsi trovare impreparato ed è già alla ricerca di giocatori che potrebbero eventualmente sostituire l'ivoriano (intanto in partenza per giocare la Coppa d'Africa).

In pole vi sarebbe Renato Sanches, portoghese in forza al Lille. Il giocatore 24enne, negli scorsi anni era considerato come uno dei prospetti più interessanti al mondo, per poi "perdersi" un po'. Nonostante questo, comunque, le qualità del calciatore sono fuori discussione e lo sa bene anche il club francese, che infatti lo valuta circa 25 milioni di euro.

Un alternativa possibile è Mattias Svanberg, 22enne in forza al Bologna che tanto bene sta facendo in questo inizio di campionato. Questa seconda opzione (che sarebbe stata anche consigliata di Ibrahimovic, connazionale del centrocampista) risulterebbe essere senza dubbio più economica, con il club emiliano dà una valutazione del giocatore di circa 15 milioni di euro.