La Juventus dopo un inizio di stagione non ideale in campionato ha recuperato punti importanti chiudendo il girone di andata al quinto posto. L'Atalanta quarta è distante quattro punti, il Napoli terzo è a +5. Il 6 gennaio ci sarà il match di campionato proprio contro i campani, in caso di vittoria i bianconeri diminuirebbero ulteriormente i punti dai primi posti. Rimangono però i problemi a centrocampo e nel settore avanzato. Manca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una punta che garantisca gol. Difficile che la società bianconera faccia investimenti rilevanti a gennaio.

Ci si attende invece un Calciomercato estivo importante che potrebbe essere agevolato dalle cessioni. Già a gennaio potrebbero partire Aaron Ramsey e Arthur Melo, a questi potrebbero aggiungersi a giugno Alex Sandro. Il brasiliano sta deludendo in questo inizio di stagione a tal punto che il tecnico Massimiliano Allegri gli sta preferendo Luca Pellegrini in campionato. Per questo potrebbe partire a giugno, anche in considerazione del fatto che il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno 2023. Un'eventuale partenza potrebbe garantire una somma da investire sul mercato oltre ad un risparmio importante sul monte ingaggi. Alex Sandro guadagna circa 6 milioni di euro a stagione.

Il terzino Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Allegri sarebbe deluso dalla stagione fin qui disputata da Alex Sandro e potrebbe lasciarlo partire a giugno. Il tecnico toscano gli sta preferendo in diversi match di campionato Luca Pellegrini, che alla lunga potrebbe diventare il titolare della fascia sinistra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'eventuale partenza del brasiliano garantirebbe un risparmio importante sul monte ingaggi. Oltre a lui potrebbero lasciare la Juventus Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo, tutti giocatori che hanno un ingaggio notevole.

Il mercato della Juventus

La Juventus già a gennaio dovrà risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza di contratto.

Se Alex Sandro ha un'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2023, lo stesso non si può dire di Cuadrado, Dybala, Bernardeschi, Perin e De Sciglio. Il colombiano, l'argentino e il centrocampista italiano potrebbero prolungare il loro contratto a gennaio. Attualmente invece non ci sono novità in merito ad un possibile sottoscrizione di una nuova intesa contrattuale per il portiere ed il terzino. La Juventus a gennaio potrebbe effettuare anche degli acquisti. Il preferito per il centrocampo sembra essere Denis Zakaria. Per il settore avanzato invece piacciono Martial e Scamacca.