Puntellare l'organico a disposizione di Stefano Pioli. È questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico rossonero, così da continuare a coltivare l'obiettivo Scudetto.

Uno dei nodi cruciali per il mercato rossonero è rappresentato dal rinnovo di Frank Kessie. Il centrocampista ivoriano non ha ancora rinnovato il contratto con i rossoneri rifiutando un'offerta da 6 milioni di euro, e potrebbe lasciare già nel mercato invernale. Sul Presidente, ci sarebbe l'interesse di molti top club europei come Psg, Barcellona e Real Madrid.

In caso di addio del centrocampista ivoriano, la dirigenza rossonera sta monitorando diverse piste che possano sostituire degnamente il numero 79. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Boubacar Kamara, centrocampista del Marisiglia, che sotto la gestione Sampaoli ha avuto una grande crescita.

Il classe '99 non dovrebbe rinnovare con il club francese, ed è per questo che i rossoneri potrebbero decidere di affondare il colpo già a gennaio, per anticipare la concorrenza europea. Molto però dipenderà dalla situazione Kessie, che in caso di addio potrebbe sbloccare la trattativa per il talentuoso mediano francese di origine senegalese.

Oltre Kamara, il Milan monitora altre piste, come quella che porta ai nomi di Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille, e Davide Frattesi, centrocampista italiano del Sassuolo, che sarebbe nel mirino anche dell'Inter di Simone Inzaghi.

Milan-Napoli, recupera Giroud, out Leao e Calabra

Oltre al mercato, il Milan di Stefano Pioli è concentrato sul campo e prepara il big match di San Siro contro il Napoli di Luciano Spalletti, che potrebbe risultare fondamentale per le ambizioni Scudetto dei rossoneri.

Capitolo infortunati: buone notizie per Stefano Pioli che recupera Olivier Giroud.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attaccante francese, infortunatosi nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid, dovrebbe rientrare tra i convocati: il suo rientro è un'ottima notizia per l'allenatore rossonera che avrà una nuova freccia all'arco. Brutte notizie invece per Rafael Leao e Davide Calabria: i due calciatori non hanno ancora recuperato dai loro rispettivi infortuni e potrebbero saltare anche la trasferta del Castellani contro l'Empoli, per tornare nel 2021.

Nella sfida di San Siro contro i partenopei, Pioli si affiderà ancora a Zlatan Ibrahimovic, totem rossonero che sta trascinando il Diavolo, come dimostra la rete siglata del match della Dacia Arena contro l'Udinese; il tecnico rossonero potrebbe puntare anche su Messiah, apparso in ottime condizioni.