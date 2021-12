Manca ormai poco più di un mese all'inizio del Calciomercato invernarle, ma le varie squadre di calcio iniziano già a pensare alle varie trattative anche per la sessione estiva, oltre al rinnovo dei giocatori in scadenza. Particolarmente attive nei prossimi mesi dovrebbero essere l'Inter e il Milan.

Perisic potrebbe andare da Conte a parametro zero

L'Inter potrebbe perdere Ivan Perisic al termine della stagione. Il croato ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. Per prolungare il rapporto con i nerazzurri il laterale avrebbe chiesto un rinnovo triennale, mentre il club proporrebbe al massimo un biennale da circa 4 milioni di euro a stagione.

In caso di fumata nera, qualora dovesse trovarsi libero a parametro zero, l'ex Bayern Monaco potrebbe voler tentare un'avventura in Premier League e raggiungere il suo ex allenatore, Antonio Conte. Il Tottenham avrebbe bisogno di un esterno sinistro (oltre a Reguillon) e Perisic potrebbe essere il profilo congeniale per l'assetto tattico degli Spurs. La società inglese non avrebbe problemi a soddisfare le richieste del croato che in passato sarebbe stato già vicino all'approdo in Premier League, al Manchester United.

Perisic sarebbe corteggiato anche dal Wolfsburg, che avrebbe messo sul piatto un biennale da circa 5 milioni di euro all'anno, la stessa cifra che guadagna adesso a Milano

L'Inter pensa nuovamente a Zappacosta

Intanto Denzel Dumfries, arrivato a Milano in estate per circa 15 milioni di euro bonus compresi, non avrebbe soddisfatto le pretese di Simone Inzaghi che potrebbe dare il via libera per una possibile cessione e per l'arrivo di un usato garantito.

Nelle ultime ore è stato accostato ai meneghini nuovamente il nome di Davide Zappacosta, che potrebbe rischiare di trovare affollamento in casa Atalanta dopo il recupero di Hateboer. L'olandese è rientrato dopo un lungo stop, inoltre in quel ruolo possono giocare sia Joakim Mæhle che Pezzella.

A favorire l'affare ci sarebbe l'ottimo rapporto tra i dirigenti dell'Inter e l'agente del giocatore, ossia Alessandro Lucci.

L'affare potrebbe entrare nel vivo al termine della stagione.

Il Milan sarebbe su Yerry Mina per la difesa

La società rossonera sarebbe al lavoro per garantire l'arrivo di un difensore centrale a Stefano Pioli dopo l'infortunio occorso a Simon Kjaer. Il danese, infortunatosi al ginocchio nella gara contro il Genoa, sarà sottoposto a un intervento chirurgico e dovrebbe restare fuori dal rettangolo di gioco per alcuni mesi.

Paolo Maldini avrebbe dunque pensato al centrale colombiano Yerry Mina, che sarebbe fuori dal progetto tecnico dell'Everton di Rafa Benitez e potrebbe essere ceduto già a gennaio per garantire anche un introito alla società che milita in Premier League. Le sue caratteristiche tecniche sarebbero state già apprezzate da Stefano Pioli che potrebbe comporre un reparto difensivo fisico e rapido composto proprio da Yerry Mina e da Tomori. La valutazione del calciatore sarebbe sui 15 milioni di euro circa.