La Juventus continua ad essere nell'occhio del ciclone a causa dell'indagine Prisma. In queste ore, è stata anche effettuata una nuova perquisizione e riguardava la cessione al Manchester United di Cristiano Ronaldo. Dunque, l'indagine sta andando avanti e non resta che attendere di capire come evolverà. Nel frattempo, Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha partecipato ad un evento e ai microfoni di Sky Sport, ha parlato proprio dell'indagine che vede coinvolto il suo club: "Le indagini lasciano il tempo che trovano, bisogna aspettare. Quando si parla di Juve le indagini vengono amplificate".

Chiaramente la vicenda sta avendo molto risalto su tutti i media proprio perché la Juventus è un club importante che ha già subito un procedimento in seguito all'inchiesta definita Calciopoli.

La Juventus nell'occhio del ciclone

La Juventus, in questi giorni, è alle prese soprattutto con questioni extra calcistiche. Delle indagini in corso che riguardano i bilanci del club ne ha parlato anche Giorgio Chiellini: "Dobbiamo aspettare e mettere impegno dando qualcosa indietro a una società che ci ha dato tanto". Il capitano della Juventus, dopo la partita contro la Salernitana, ha fatto un appello accorato ai suoi compagni poiché questo è un momento in cui bisogna stare vicino al club. Chiellini ha pronunciato queste parole che in realtà sono state dette alla squadra da Massimiliano Allegri.

L'ambiente bianconero si sta compattando e il tecnico livornese e Giorgio Chiellini sono i portabandiera della "juventinitá" e queste vicende possono dare nuova linfa al gruppo. Questo è il momento di restituire hanno detto il numero 3 juventino e Allegri. Chiellini, oggi 3 dicembre, ha voluto ribadire queste sue affermazioni: "Abbiamo l'obbligo morale di stare uniti per creare qualcosa di ancora più bello".

Chiellini parla del futuro

Giorgio Chiellini non si è concentrato solo sulle indagini che riguardano la Juventus, ma ha parlato anche del suo futuro: "Ho imparato a vivere alla giornata, ora si fa più fatica a recuperare". Il Capitano della Juventus, in questa stagione, sta dosando molto le forze visto che è un classe 1984. Giorgio Chiellini è fondamentale per Massimiliano Allegri e per tutta la squadra, ma ha bisogno di riposare anche per via dei tanti infortuni.

Il Capitano della Juventus è stato titolare nell'ultimo match contro la Salernitana, probabilmente, però, non sarà in campo dal primo minuto contro il Genoa. Nel match contro i rossoblù ci sarà il ritorno di Leonardo Bonucci al fianco di Matthijs De Ligt. Inoltre, contro il Genoa è possibile che Allegri si affidi al 4-2-3-1. Morata sarà il riferimento centrale dell'attacco e alle sue spalle toccherà a Kulusevski, Dybala e Bernardeschi.