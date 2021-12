Il Milan ha l'occasione di riscattarsi dalla sconfitta contro il Liverpool e di concentrarsi in campionato. Alla Dacia Arena di Udine va in scena Udinese - Milan. I padroni di casa hanno salutato Mister Gotti dopo la sconfitta contro l'Empoli ed hanno temporaneamente affidato la guida tecnica a Mister Cioffi. Cioffi all'esordio trova la prima della classe. Tra i padroni di casa saranno assenti lo squalificato Samir e Pereyra. C'è curiosità per capire come giocheranno i friulani. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1. Deulofeu e Succes dovrebbero supportare Beto.

In difesa Becao torna disponibile e giocherà al posto dello squalificato Samir.

Il Milan in campionato è reduce dalla vittoria contro la Salernitana. In settimana i rossoneri hanno dovuto salutare la Champions League dimostrando di avere ancora un gap con l'Europa che conta. Il Milan dopo essere andato in vantaggio contro il Liverpool ha subito la rimonta ed ha chiuso al quarto posto il girone. Il Milan continua nella sua emergenza.

Anche Pioli ha rischiato di non partire per Udine per un alterazione febbrile. Tra tutti i reparti è l'attacco quello con più defezioni. Stringi stringi l'unico attaccante disponibile è Zlatan Ibrahimovic che ha giocato tutta la partita contro il Liverpool e che dovrà fare gli straordinari per poter poi giocare al meglio lo scontro diretto con il Napoli della prossima settimana.

Ancora assenti Calabria, Rebic, Giroud, Pellegri e Leao. Da ricordare l'assenza di Kjær che per la stagione sportiva 2021/2022 non sarà più disponibile. Il Milan ritrova Castillejo. I rossoneri contano di recuperare qualche prezioso giocatore per lo scontro diretto contro il Napoli. L'arbitro dell'incontro dell'incontro sarà Francesco Fourneau della sezione CAN Roma1.

Udinese: i convocati di Cioffi per la sfida con il Milan

Portieri: Silvestri; Padelli; Carnelos

Difensori: Perez; Zeegelaar; Molina; Nuytinck; Becao; De Maio; Soppy

Centrocampisti: Arslan; Makengo; Jajalo; Walace; Udogie; Samardzic

Attaccanti: Success; Beto; Deulofeu; Pussetto; Nestorovski; Forestieri

Milan gli uomini a disposizione di Pioli per la trasferta alla Dacia Arena

Portieri: Maignan, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Maldini.

Udinese - Milan le quote e il pronostico

La vittoria in trasferta per il Milan è quotata 1,90 mentre l'esordio con vittoria per Cioffi è a 4,25. Il pareggio a 3,50. La quota GOL è a 1,70 mentre la quota NOGOL a 2. Secondo i bookmakers la partita non sembra promettere molti gol. Le quote over 2,5 a 1,85 e over 3,5 a 3 sembrando andare in quella direzione.

Zlatan Ibrahimovic è il giocatore con la più alta probabilità di segnare il primo gol dell'incontro con 3,85 seguito da Beto a 6,75 e da Junior Messias a 7,50. La quota riguardante la visualizzazione del VAR da parte dell'arbitro è di 3,50.