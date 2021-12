1':

Fischio d'inizio: Pellegri e Saelemaekers toccano palla dopo il fischio di Giua ed inizia Milan - Salernitana

Ore 20:59 - Ribery e Romagnoli per le assegnazioni di rito con l'arbitro ed è tutto pronto per il fischio d'inizio

Ore 20:58 - Saluti e convenevoli del protocolla di Serie A

Ore 20:57 - E' arrivato il momento che le due squadre guidate dall'arbitro Giua scendano in campo, suona l'inno della Serie A.

Ore 14:55 - Ecco che si popolano le panchine e gli staff tecnici delle due squadre

Ore 14:30 - Il Milan scende in campo per gli esercizi pre partita, tutti i giocatori indossano una maglia bianca con scritto 'FORZA SIMON'

Ore 14:05 - Tutto è pronto nello spogliatoio del Milan ad un'ora circa dal fischio d'inizio, i padroni di casa giocheranno con la terza divisa, tutta nera con inserti e numeri rossi.

Ore 14:05 - Tutto è pronto nello spogliatoio del Milan ad un'ora circa dal fischio d'inizio, i padroni di casa giocheranno con la terza divisa, tutta nera con inserti e numeri rossi.

Milan - Salernitana: le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bakayoko, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Pellegri.

In panchina: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu; Bennacer, Krunić, Messias, Tonali; Ibrahimović, Maldini. Allenatore: Pioli.

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyömbér, Bogdan, Ranieri; Zortea, Di Tacchio, Coulibaly; Schiavone; Ribéry, Simy.

In panchina: Guerrieri, Fiorillo; Delli Carri, Jaroszyński; Capezzi, Obi, Kastanos, Kechrida; Bonazzoli, Djurić, Vergani. Allenatore: Colantuono.

Arbitro: Giua di Olbia.

Il Milan necessità di conferme e di un segnale.

Il Milan mercoledì ha vinto contro il Genoa. Il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte ha ridato il sorriso agli uomini di Pioli. Fino a Firenze i rossoneri hanno avuto un cammino quasi perfetto, ma quelle due battute d'arresto hanno un po' rallentato la corsa verso il principale obiettivo. Alla buona notizia della vittoria, s'è contrapposta la pessima notizia dal punto di vista medico.

Simon Kjær sarà assente per almeno sei mesi. Il danese s'è infortunato dopo pochi secondi di Milan - Genoa e finisce qui la stagione con il Milan. Una tegola enorme per la squadra di Pioli che in Kjær riponeva un certezza ed un affidamento sempre più crescente. Visto l'accaduto il Milan sarà costretto a ricorrere ad una aggiunta nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Il reparto difensivo ora conta di Romagnoli - Tomori e Gabbia con l'aggiunta di Kalulu che da terzino può adattarsi facilmente a difensore centrale. Il Milan contro la Salernitana gioca per andare momentaneamente in vetta alla classifica in caso di vittoria e giocarsi il tutto per tutto contro il Liverpool per restare in Champions League.

Pioli dovrebbe apporre qualche cambio all'undici iniziale. A centrocampo i rossoneri avranno la coppia Bakayoko - Kessiè, come ai vecchi tempi. In attacco invece Pellegri dovrebbe fare il suo esordio da titolare e giocarsi le sue chances di permanenza in rossonero. Occasione ghiotta per lui da sfruttare al meglio vista l'assenza di Giroud e il dover preservare Ibrahimovic. Il Milan torna a San Siro una settimana dopo la sconfitta contro il Sassuolo di Berardi. L'avversario dei rossoneri viene da una discreta prova contro la Juventus, ma ritrova il suo capitano. Frank Ribery torna a sfidare il Milan dopo avergli segnato e dato lezioni di calcio quando indossava la maglia della Fiorentina. Il francese dovrebbe giocare alle spalle di Bonazzoli e uno tra Simy e Djuric.

In difesa sarà assente Strandberg che ha finito anzitempo il 2021 dopo l'operazione all'inguine. Assente anche Riccardo Gagliolo. Colantuono opterà per la coppia Gyomber e Veseli per fermare i rossoneri. L'arbitro dell'incontro è il signor Giua della sezione cAN di Olbia.

Milan: i giocatori convocati da Pioli per la sfida contro la Salernitana

Portieri: Maignan, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.

The squad for our first home game of the month 🔴⚫#MilanSalernitana: i convocati di Mister Pioli 🔴⚫

Milan - Salernitana le quote e il pronostico

Milan - Salernitana le quote e il pronostico

La vittoria del Milan è una scommessa che quasi non paga in questa partita essendo data solamente a 1,14.

Un rischio basso per una ricompensa bassissima, interessanti, ma molto rischiose le puntate sul pareggio a 6,75 e sulla vittoria della Salernitana a 14. L'over 2,5 viene pagato 1,45 mentre l'over 3,5 a 2,15. Nonostante Zlatan Ibrahimovic sembra destinato a partire dalla panchina, è lui il giocatore con la quota più bassa come primo marcatore a 3,45. Lo svedese è seguito da Pietro Pellegri a 5,25 e da Brahim Diaz a 6,50.

Il Milan celebra un suo tifoso famoso

Con un tweet dall'account twitter ufficiale il Milan celebra il compleanno di un rossonero speciale. Imprenditore e producer; un paroliere che ha intrattenuto milioni di persone, tanti auguri a Jay-Z. Il Milan e Jay-Z sono 'partner in affari' dato che nel 2020 il Milan ha firmato una partnership con la Roc Nation Sport.

L'agenzia sportiva è stata fondata da Jay-Z L'unione tra Milan e Roc Nation Sport ha come principi la filantropia, aspetti musicali e di merchandising, l'amplificazione del brand e delle attività creative, l'esecuzione di una digital strategy, le vendite commerciali e gli eventi culturali.