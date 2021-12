La Juventus nel mese di dicembre cercherà di vincere le quattro partite di campionato contro Genoa, Venezia, Bologna e Cagliari per recuperare punti ai primi posti in classifica. Ci sarà inoltre la partita di Champions League contro il Malmoe, che però non sarà decisiva per la qualificazione gli ottavi in quanto i bianconeri l'hanno già raggiunta. Saranno settimane importanti per il mercato, considerando che a gennaio ci sarà la possibilità di rinforzare la rosa. A tal riguardo la società bianconera sta lavorando soprattutto sulle cessioni così da agevolare eventuali acquisti importanti.

Si parla infatti della possibile partenza di Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. A questi potrebbero aggiungersi anche Aaron Ramsey e Arthur Melo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe lasciare la Juve a titolo definitivo. Per quanto riguarda invece il brasiliano la società bianconera potrebbe lasciarlo partire anche in prestito. Se dovessero partire almeno due giocatori a centrocampo, la società bianconera potrebbe sostituirli con altri due. Starebbe valutando l'acquisto di due centrocampisti del Borussia Monchengladbach: Denis Zakaria e Manu Koné.

I centrocampisti Zakaria e Koné possibili acquisti di gennaio

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di due centrocampisti se ne dovessero partire altrettanti durante il mercato di gennaio.

I preferiti sembrerebbero essere Denis Zakaria e Manu Koné, entrambi giocatori del Borussia Monchengladbach. Il nazionale svizzero è in scadenza di contratto a fine stagione e potrebbe lasciare la società tedesca a prezzo agevolato. Si parla di circa 20 milioni di euro, somma giustificata dall'importanza del giocatore per il Borussia Monchengladbach e per la nazionale svizzera.

Ha il contratto in scadenza a giugno 2025 il centrocampista Manu Koné, valutato circa 10 milioni di euro dalla società tedesca. Considerando però che ha 20 anni non sarà semplice acquistarlo.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta però altri rinforzi a centrocampo per gennaio. Zakaria rimane uno dei giocatori preferiti ma la società bianconera starebbe seguendo anche Axel Witsel e Boubacar Kamara, anche loro in scadenza di contratto rispettivamente con il Borussia Dortmund e l'Olympique Marsiglia.

Entrambi le società potrebbero decidere di cederli per cercare di monetizzare dal loro cartellino. La società bianconera potrebbe rinforzare anche il settore avanzato. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina ha però un prezzo di mercato importante che potrebbe portare la società bianconera ad investire su un giocatore a prezzo vantaggioso.

A tal riguardo piace Julian Alvarez, punta del River Plate valutato circa 20 milioni di euro dalla società argentina.