Il cammino quasi perfetto del Milan s'è interrotto dopo la sosta che ha visto impegnate le nazionali. Dalla ripresa il Milan ha subito due sconfitte. Però nel mezzo ha brillato contro l'Atletico Madrid. La sconfitta in casa del Milan contro il Sassuolo ha fatto emergere qualche campanello d'allarme. Un calo mai accaduto in stagione che ha portato alla sconfitta. La possibilità di voltare pagina arriva già contro il Genoa. In mezzo un filo conduttore: Andrei Shevchenko. Il tecnico del Genoa per la prima volta allena contro il 'suo' Milan. E allora tanti ricordi, tanti sorrisi e quella punta dell'iceberg delle emozioni: il rigore di Manchester contro la Juventus.

Il Milan si consacrò campione d'Europa. Sono passati 18 anni, ricordi che superano la maturità e che devono restare nel cassetto della memoria. A Marassi ora Milan e Sheva sono avversari. Da quando siede in panchina, Shevchenko ha portato a casa una sconfitta contro la Roma e un pareggio di sostanza a Udine. Il tecnico ucraino ha lavorato molto sulla fase difensiva e gli sforzi hanno valso il primo punto da allenatore. Al Genoa l'emergenza è in attacco dove non saranno della gara Kallon, Destro e Caicedo. Altre assenze importanti sono quelle dei difensori Bani, Maksimovic e capitan Criscito oltre all' esterno Fares. Per i rossoneri oltre alle assenze di Calabria e Rebic s'è aggiunta quella di Bennacer.

Castillejo ancora assente potrebbe tornar disponibile per il fine settimana. Aria di turnover tra i rossoneri che lanceranno Messias dal primo minuto. In difesa Tomori dovrebbe partire titolare dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori nelle ultime due settimane. Juan Luca Sacchi sarà l'arbitro dell'incontro. Il fischietto di Genoa - Milan appartiene alla sezione CAN di Macerata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Send @IsmaelBennacer your birthday wishes as he celebrates turning 24! 🎉



Oggi è il compleanno di Isma: gli avete fatto gli auguri? 🎉 #SempreMilan @BancoBPMSpa pic.twitter.com/Joia2iKRP9 — AC Milan (@acmilan) December 1, 2021

Genoa: i giocatori di Sheva per sfidare il Milan

Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu

Difensori: Bani, Biraschi, Cambiaso, Masiello, Sabelli, Vanheusden, Vasquez

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Galdames, Ghiglione, Hernani, Melegoni, Portanova, Rovella, Sturaro, Touré

Attaccanti: Bianchi, Buksa, Ekuban, Pandev

Milan: i giocatori a disposizione di Stefano Pioli

Portieri: Maignan, Mirante, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.

Genoa - Milan le quote e il pronostico:

La vittoria dei padroni di casa è quotata 5,50 con il pareggio che si assesta a 4,25 e la vittoria esterna del Milan a 1,60. I bookmakers sembrano non avere dubbi sul risultato. La quota GOL è a 1,67 che prevede entrambe le squadre a segno. L'over 2,5 si è abbassato a 1,65.

I risultati con la probabilità più bassa sono lo 0 -1 a 7,75 e lo 0-2 con 8,50. Sembra quasi una costante la quota che prevede 'la visione del VAR' da parte dell'arbitro a 3,50. Che Juan Luca Sacchi non guardi il VAR invece resta a 1,25. Il primo marcatore secondo i bookmakers sarà Zlatan Ibrahimovic con una quota bassissima a 3,85. In seconda posizione a pari merito ci sono Leao e l'ex Pietro Pellegri a 6,50.