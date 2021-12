L'Inter avrebbe intenzione di potenziare l'attacco a partire dalla prossima sessione di mercato e vorrebbe accelerare i contatti soprattutto dopo l'infortunio ai flessori occorso a Joaquin Correa nella gara vinta per 3-0 contro la Roma. L'argentino dovrebbe rientrare nel 2022 ma i nerazzurri sarebbero interessati ad un esubero dei giallorossi. SI tratta di Borja Mayoral che non sta trovando spazio sotto la guida di Jose Mourinho. L'attaccante potrebbe dire addio già a gennaio per trasferirsi in un altro club in grado di dargli continuità. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Fiorentina di Rocco Commisso, nel caso in cui dovesse esserci la cessione di Dusan Vlahovic.

Il serbo non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e dovrebbe essere ceduto entro la prossima estate per circa 60 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto per Mayoral. La valutazione del ragazzo sarebbe di circa 20 milioni di euro, cifra che i dirigenti milanesi non vorrebbero versare subito anche perché il calciatore ha giocato molto poco dall'inizio della stagione. Il classe 1997 potrebbe essere congeniale allo scacchiere tattico di Simone Inzaghi perché in grado di giocare sia da prima punta che da seconda punta nel 3-5-2.

Pinamonti potrebbe restare all'Empoli

L'Inter potrebbe decidere di utilizzare la carta Andrea Pinamonti per assicurarsi le prestazioni del giovane Mattia Viti, difensore molto talentuoso che sta avendo spazio sotto la guida tecnica di Aurelio Andreazzoli.

Il centranti è cresciuto molto dopo essere stato allenato da Antonio Conte ed ora è un titolare inamovibile della squadra toscana. I nerazzurri avrebbero messo nel mirino il difensore Viti perché Stefan De Vrij potrebbe lasciare la Pinetina al termine della stagione. L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e non avrebbe ancora ricevuto aggiornamenti per un possibile rinnovo.

È probabile che i dirigenti milanesi stiano pensando ad una cessione per mettere a segno una netta plusvalenza visto che il ragazzo è arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Lazio. Everton e Tottenham sarebbero sulle sue tracce e potrebbero addirittura proporre sul piatto circa quaranta milioni di euro per assicurarsene il cartellino.

In tal caso, a giugno, si intensificherebbero i contatti per Viti che dovrebbe percorrere la stessa strada di Alessandro Bastoni. Il classe 1999 è infatti diventato il titolare della difesa a tre negli ultimi anni e le sue prestazioni hanno convinto la società degli Zhang a rinnovargli il contratto durante la scorsa sessione di mercato estiva.