Il Milan non deve girarsi a guardare il passato, ma guardare al futuro. La sfida con il Liverpool ha un fascino innato. A San Siro però si gioca per il futuro. Il Milan ha bisogno di vincere per sperare di passare alla fase ad eliminazione. L'avvio di girone stentato ed arbitraggi 'discutibili' hanno fatto partire i rossoneri con un handicap che oggi può essere colmato. Dal Portogallo devono arrivare notizie confortanti, ma in primis il Milan deve battere il Liverpool. L'impresa non è facile e nemmeno scontata, ma la squadra di Klopp arriva forte della qualificazione e del primo posto in tasca.

Il Milan affida tutto il peso dell'attacco ad Ibrahimovic, unico superstite del reparto offensivo. Lo svedese è tornato al gol nella vittoria del Milan contro il Genoa. La lista degli infortunati continua ad allungarsi. Oltre ai soliti Calabria, Kjær, Rebic, Castillejo, Giroud si sono aggiunti Leao e Pellegri. Theo Hernandez è convocato, ma in forte dubbio per un pesante raffreddore. Il classico momento in cui Pioli chiederà ai suoi giocatori di gettare il cuore oltre l'ostacolo per fare l'impresa e per passare agli ottavi di Champions League. Messias partirà per la prima volta titolare in Champions League dopo aver segnato il gol vittoria a Madrid. Klopp dovrebbe attuare un ampio turnover, ma sicuramente non sarà facile per il Milan avere la meglio.

Il Milan è tornato alla vittoria a San Siro contro la Salernitana, il Liverpool ha superati di misura nel finale i Wolves con un gol di Origi in pieno recupero. Origi con ogni probabilità guiderà l'attacco del Liverpool a San Siro. Sarà l’olandese Danny Makkelie l’arbitro della sfida. I suoi assistenti saranno Steegstra e de Vries.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vara e AVAR rispettivamente van Boekel e Dieperink.

Il Milan si qualifica se:

Il girone B vede il Liverpool a 15 punti irraggiungibile. Attualmente il Milan si trova in terza posizione in coabitazione con l'Atletico Madrid a 4 punti.

I rossoneri però vantano una migliore differenza reti. Il Porto ora sarebbe qualificato a 5 punti. Il Milan si qualifica se vince con il Liverpool e:

Porto - Atletico Madrid finisce con un pareggio.

Se il Porto perde e l'Atletico Madrid vince con lo stesso punteggio di Milan - Liverpool

Se io Milan mantiene una miglior differenza reti e/o gol segnati in trasferta

In caso di assoluta parità tra punti e reti si andranno a conteggiare i cartellini

🟡 𝐌 𝐀 𝐓 𝐂 𝐇 𝐃 𝐀 𝐘 🟡



Ready to round off our #UCL group in Milan 💪 #WalkOn | #ACMLIV pic.twitter.com/U3cwstVAWQ — Liverpool FC (@LFC) December 7, 2021

Milan: i convocati di Pioli

Portieri: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Maldini.

Milan - Liverpool le quote e il pronostico

Nonostante la classifica, il valore tecnico e le assenze, il Milan gode dei favori del pronostico con la vittoria quotata 2,25. Il pareggio si ferma a 3,75 mentre una vittoria del Liverpool è data 3,05. L'Over 2,5 si ferma a 1,50 di quota mentre l'over 3,5 a 2,20. Il risultato esatto con la quota più probabile è il 2-1 che viene pagato 9,75 volte la posta giocata. Il primo marcatore dell'incontro con la quota più bassa è Zlatan Ibrahimovic a 4,5 seguito da Salah a 5,50 e da Origi per il Liverpool e Messias per il Milan a 8.