La Juventus sarebbe al lavoro per potenziare il centrocampo ed avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Tanguy Ndombele. Il calciatore sarebbe già fuori dal progetto di Antonio Conte perché non reggerebbe i ritmi altissimi degli allenamenti programmati dal tecnico leccese e potrebbe lasciare Londra già a gennaio. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni si potrebbe intavolare una trattativa sulla base di un prestito con possibile riscatto fissato al termine della stagione. Il coach ex Inter non si opporrebbe alla cessione del ragazzo.

Prima, però, dovrebbe lasciare Vinovo un tesserato e si starebbe studiando la rescissione consensuale di Aaron Ramsey che potrebbe ritornare in Premier League al Newcastle o all'Aston Villa. Anche il futuro di Adrien Rabiot non sarebbe molto chiaro perché nonostante l'arrivo di Massimiliano Allegri le sue prestazioni non hanno avuto il miglioramento sperato. Arthur, invece, sarebbe seguito da Siviglia e Newcastle potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare la giusta continuità che ha perso anche a causa di molto infortuni fisici che ne hanno condizionato il rendimento negli ultimi mesi. Potrebbe lasciare i bianconeri già a gennaio con la formula del prestito.

L'Arsenal sarebbe su Dejan Kulusevski

L'ex calciatore del Parma sarebbe finito seriamente nel mirino dei Gunners, che vorrebbero intensificare i contatti proprio per assicurarsi le prestazioni del ragazzo già durante la prossima sessione di mercato. Addirittura sarebbero presenti a Torino gli emissari del club allenato da Arteta, che sarebbero pronti a mettere subito sul piatto circa 30 milioni di euro per convincere la società presieduta da Andrea Agnelli a dare seguito all'operazione.

L'Arsenal dovrebbe però convincere anche il ragazzo a trasferirsi in un club che attualmente presenta un progetto meno ambizioso rispetto a quello della Juventus. I londinesi, infatti, quest'anno non giocano in Europa mentre i torinesi si sono appena qualificati agli ottavi di Champions League vincendo il girone dopo il pareggio del Chelsea maturato a San Pietroburgo.

Kulusevski, però, raramente è partito dal primo minuto dopo l'arrivo di Allegri perché gli stato spesso preferito Federico Chiesa o Federico Bernardeschi. Dopo l'infortunio del classe 1997, l'ex Parma è riuscito a trovare più spazio negli undici della Juventus, che in caso di offerte allettanti cercherà di mettere a segno la cessione soprattutto per mettere da parte un corposo bottino da poter investire in futuro per un attaccante. Il sogno di mercato sarebbe sempre Dusan Vlahovic, classe 2000 della Fiorentina.