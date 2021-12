La Juventus sta lavorando in queste settimane per cercare di migliorare la rosa nel mercato di gennaio. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da prima del girone darà la possibilità ai bianconeri di avere un vantaggio nel sorteggio. Di conseguenza potrebbero arrivare rinforzi importanti sia a centrocampo che nel settore avanzato. Sarà importante però effettuare anche delle cessioni per motivi tecnici ed economici. I principali indiziati a lasciare la società bianconera a gennaio sarebbero Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo, anche se il brasiliano contro il Malmoe ha dimostrato di poter dare un ottimo contributo.

Si valuta l'acquisto di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e nel garantire equilibrio ma anche quello di una punta che sappia finalizzare. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, anche se difficilmente la Fiorentina lo cederà a gennaio. Negli ultimi giorni la stampa spagnola ha parlato anche di un possibile approdo alla Juventus di Memphis Depay, punta del Barcellona che segnato 8 gol in 15 partite in campionato. Zero gol invece in Champions League, che rimarranno tali considerando l'eliminazione dei catalani dalla massima competizione europea. L'olandese potrebbe essere un acquisto per il Calciomercato estivo, soprattutto se non dovesse venire riscattato il cartellino di Alvaro Morata.

Depay potrebbe approdare alla Juve nel calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare nel calciomercato estivo Memphis Depay. La punta olandese è approdata nella società catalana a parametro zero anche per volontà di Koeman, tecnico poi esonerato dal Barcellona.

La punta olandese ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2023, di conseguenza a fine stagione sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società catalana. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, poco meno rispetto al prezzo di riscatto del cartellino di Alvaro Morata. A differenza dello spagnolo però Depay in questa stagione ha dato un buon contributo segnando 8 gol in campionato in 16 partite fin qui disputate.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare una punta già nel mercato di gennaio. Si valuta Dusan Vlahovic ma dovrebbe rimanere alla Fiorentina fino a fine stagione. Per questo la società bianconera potrebbe acquistare la punta del River Plate Julian Alvarez, che sta dimostrando in questa stagione di essere un giocatore importante avendo segnato già 20 gol con la società argentina.