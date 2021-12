La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. L'amministratore delegato Maurizio Arrivabene prima del match Bologna-Juventus ha dichiarato che l'aumento di capitale servirà per garantire stabilità alla società. Non ci saranno investimenti pesanti a gennaio. La Juventus però dovrà cercare di rinforzare centrocampo e settore avanzato, magari acquistando in prestito con diritto di riscatto o effettuando degli scambi di mercato con i giocatori bianconeri cedibili. A proposito di partenti, i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Arthur Melo.

Per il gallese potrebbe esserci una rescissione di contratto ed un approdo al Newcastle. Il brasiliano vanta diversi estimatori e potrebbe essere ceduto in prestito. Nelle ultime ore la stampa inglese ha lanciato la notizia secondo la quale potrebbe partite anche il centrocampista Weston McKennie. L'americano piace al Leeds, che potrebbe offrire circa 23 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Una somma importante che potrebbe essere utilizzata dalla società bianconera per rinforzare centrocampo e settore avanzato a gennaio.

Il centrocampista McKennie potrebbe approdare al Leeds per 23 milioni di euro a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi il Leeds sarebbe pronto ad offrire circa 23 milioni di euro per il cartellino del giocatore della Juventus Weston McKennie.

Somma che la società che potrebbe utilizzare per acquistare un centrocampista ed una punta. Piace Denis Zakaria, che va in scadenza di contratto a fine stagione. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato la società bianconera potrebbe investire su un prestito con diritto di riscatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il preferito sembra essere Anthony Martial, giocatore del Manchester United che ha deciso di lasciare la società inglese a gennaio. A dichiararlo il suo agente sportivo in una recente intervista. Parole che non hanno fatto piacere al tecnico del Manchester United Ralf Rangnick, che ha dichiarato che deve essere il giocatore a chiedere la cessione alla società inglese.

Il mercato della Juventus

La Juventus preferirebbe acquistare Anthony Martial in prestito con diritto di riscatto anche perché a giugno potrebbero investire su uno fra Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca. Il giocatore della Fiorentina sembra essere il preferito della società bianconera. La sua valutazione di mercato a giugno potrebbe essere minore rispetto ai 70 milioni di euro chiesti dalla società toscana. Piace anche Gianluca Scamacca, che sta dimostrando di essere importante nel Sassuolo. La società emiliana potrebbe cederlo per circa 28 milioni di euro a giugno.