La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo, non solo sul calcio giocato ma anche nel mercato. Ci dovrebbero essere delle cessioni importanti, che potrebbero agevolare l'arrivo di un centrocampista e di una punta. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Arthur Melo. Non ci saranno grandi investimenti: si lavora ad arrivi a prezzo vantaggioso o a prestiti con diritto di riscatto.

La società bianconera dovrà risolvere anche la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a fine stagione. Sono cinque quelli che rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero il 30 giugno 2022.

Fra questi spiccano Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. L'agente sportivo dell'argentino Jorge Antun negli ultimi giorni è stato a Torino. Da più parti si pensava che il suo arrivo portasse al tanto atteso prolungamento di contratto del giocatore, che però non è arrivato. L'agente sportivo è ritornato in Argentina, incrementando le indiscrezioni che parlano di un'intesa ancora non raggiunta fra il giocatore e la Juventus. Secondo alcuni rumors di mercato, però, il motivo per cui non è arrivata la sottoscrizione del nuovo contratto sarebbe burocratico: le parti devono risolvere alcuni dettagli prima di incontrarsi di nuovo, probabilmente a gennaio.

L'argentino Dybala potrebbe prolungare il suo contratto con la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il prolungamento di contratto di Paulo Dybala con la Juventus sarebbe stato posticipato a gennaio. Ci sarebbero da risolvere vicende burocratiche prima di sottoscrivere la nuova intesa contrattuale, che dovrebbe essere fino a giugno 2026.

L'argentino potrebbe andare a guadagnare circa 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus.

Un prolungamento di contratto nelle prossime settimane potrebbe riguardare anche Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. Il colombiano dovrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale fino a giugno 2024, mentre l'italiano potrebbe legarsi al club torinese fino a giugno 2026.

Anche Mattia Perin e Mattia De Sciglio vanno in scadenza di contratto a fine stagione ma attualmente non ci sarebbero i presupposti per un loro prolungamento contrattuale con la Juventus.

Il mercato della Juventus per gennaio

La Juventus nel frattempo potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato a gennaio. Piacciono Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Anthony Martial. Proprio l'agente sportivo del francese in una recente intervista ha dichiarato che il suo assistito vuole lasciare il Manchester United per raccogliere più minutaggio: potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.