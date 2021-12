L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste delle prossime sessioni di Calciomercato dopo aver sistemato la propria situazione economica con le cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Le finanze della società milanese possono inoltre contare sugli introiti derivanti dalla riapertura degli stadi e dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Non ci saranno spese folli ma difficilmente si assisterà a situazioni simili a quelle che si sono verificate la scorsa estate. Uno degli obiettivi sarà rinforzare il centrocampo, essendoci tre giocatori in scadenza di contratto, con il solo Marcelo Brozovic in trattativa per il rinnovo.

Uno dei nomi finiti nel mirino del club nerazzurro sarebbe quello di Leandro Paredes, attualmente in forze al Paris Saint-Germain.

Sul fronte mercato, si registra anche l'interesse di Cagliari e Genoa per Tomas Rincon, centrocampista venezuelano che non sta trovando molto spazio al Torino.

Inter su Paredes

L'Inter potrebbe rivoluzionare il centrocampo nelle prossime finestre del calciomercato. In scadenza di contratto ci sono Matìas Vecino, Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, e solo il croato potrebbe rinnovare. Per questo motivo, la società meneghina avrebbe cominciato a guardarsi intorno, e non è escluso che possa arrivare qualche volto nuovo già a gennaio, soprattutto se dovessero arrivare proposte per Vecino.

L'uruguaiano qualche settimana fa ha manifestato il proprio malumore per lo scarso minutaggio che gli è stato concesso in questa prima parte della stagione.

Il nome che piacerebbe alla società nerazzurra sarebbe quello di Leandro Paredes, accostato alla squadra di Simone Inzaghi già nelle scorse sessioni di mercato. Il centrocampista argentino non è un punto fermo del Paris Saint-Germain che ha una certa abbondanza in quel reparto.

Dunque, il club francese potrebbe cederlo a gennaio, o al massimo a giugno. Il classe 1994 ha giocato soltanto cinque partite in Ligue 1 e due in Champions League.

Visto il contratto in scadenza nel giugno del 2023, i parigini potrebbero venderlo anche per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Marotta potrebbe anche proporre un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni.

Cagliari e Genoa su Rincon

In Serie A, oltre all'Inter, ci sono altre squadre alla ricerca di rinforzi per gennaio. Tra queste figurano Cagliari e Genoa che sono in lotta per non retrocedere. Entrambe si starebbero muovendo su un elemento che possa garantire esperienza come Tomas Rincon.

Il centrocampista venezuelano sta avendo poco spazio al Torino. Finora ha collezionato sette gettoni di presenza in campionato, partendo spesso dalla panchina. Non si escludono a priori degli scambi. Il Cagliari potrebbe mettere sul piatto Strootman che non si è ambientato in Sardegna, mentre il Genoa potrebbe proporre il cartellino di Caicedo che, tra scelte tecniche e infortuni, non sta trovando molta fortuna in rossoblu.