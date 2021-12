Uno dei giocatori che potrebbe infiammare le prossime sessioni di Calciomercato è Gleison Bremer. Il centrale è esploso con la maglia del Torino in questa stagione e, inevitabilmente, ha cominciato a scatenare rumors di mercato sul suo conto, con l'Inter che sarebbe avanti rispetto alla concorrenza. I nerazzurri, infatti, hanno avuto contatti frequenti con i granata e con il suo entourage e per questo motivo non è escluso che possa esserci l'affondo decisivo a gennaio, anche se è più probabile a giugno. Un'altra società che sembra vicino ad un rinforzo importante è l'Atalanta, che sarebbe vicina a Jeremie Boga.

Inter in vantaggio per Bremer

L'Inter cercherà sicuramente rinforzi in difesa la prossima estate essendo in scadenza di contratto sia Andrea Ranocchia che Aleksander Kolarov, con le trattative per il rinnovo che non sono ancora partite. I nerazzurri cercheranno innesti di livello che possano garantire continuità di rendimento per far rifiatare i vari Skriniar, De Vrij e Bastoni. Il nome in cima alla lista degli obiettivi, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe quello di Gleison Bremer, che tanto bene sta facendo al Torino in questa stagione.

Il difensore granata piace molto anche al Milan ma i nerazzurri sarebbero avanti avendo avuto già contatti frequenti con l'entourage del giocatore e con i granata.

Il classe 1997, inoltre sarebbe perfetto per la difesa a tre della squadra nerazzurra, soprattutto come alternativa a Stefan De Vrij. Bremer in questa stagione ha raccolto 14 presenze in campionato, mettendo a segno anche due reti. Bravo anche sui palloni da fermo, per Simone Inzaghi sarebbe il rinforzo ideale per il rapporto tra qualità e costi dell'operazione.

Il centrale brasiliano, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo motivo difficilmente il Toro potrà "sparare" alto per il suo cartellino.

L'idea sarebbe quella di chiedere una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma i nerazzurri proveranno a inserire una contropartita tecnica tra Andrea Pinamonti e Roberto Gagliardini, valutati tra gli 8 e i 10 milioni, per abbassare l'esborso economico.

L'Atalanta vorrebbe chiudere per Boga

L'Atalanta sogna in grande e in questa stagione è in piena lotta per lo scudetto, insieme a Milan, Inter e Napoli. La Dea vorrebbe rinforzarsi in attacco già a gennaio e per questo motivo sarebbe pronta a chiudere l'acquisto di Jeremie Boga. L'attaccante francese, naturalizzato ivoriano, non sta trovando molto spazio al Sassuolo, a causa di diversi problemi fisici, avendo collezionato otto presenze in campionato, ma il suo valore resta indiscusso. Con gli emiliani si tratta sulla base di 15-18 milioni di euro ma nell'affare potrebbe entrare Miranchuk, elemento gradito ai neroverdi.