Nella vittoria dell'Inter contro il Cagliari Lautaro Martinez ha dato un ulteriore schiaffo alle critiche delle scorse settimane, segnando due gol importanti e arrivando già in doppia cifra, a quota dieci reti in campionato, nonostante il rigore sbagliato, l'ennesimo, che lascia qualche dubbio sulla sua qualità nel calciare i penalty.

L'Inter ha dimostrato di voler puntare su di lui con il rinnovo di contratto annunciato nelle scorse settimane ma non si possono escludere altri scenari a prescindere, soprattutto se dovessero arrivare proposte fuori mercato.

I club interessati a lui non mancano e uno su tutti si sarebbe mosso negli ultimi giorni, il Chelsea.

Chelsea su Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è stato probabilmente l'uomo mercato più chiacchierato in casa Inter negli ultimi anni. Già un anno e mezzo fa il "Toro" era stato accostato al Barcellona, pronto a fare follie ma la Pandemia ha cambiato tutto e alla fine l'attaccante argentino è rimasto a Milano. Questa estate ci hanno provato l'Atletico Madrid e il Real Madrid, ma la società nerazzurra non ha voluto saperne di privarsene, soprattutto dopo le cessioni di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro e Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro.

Ora il club meneghino sembra essersi messo alle spalle il momento peggiore, ma l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha sottolineato come non potranno esserci più follie e bisognerà puntare sul player trading.

Proprio per questo motivo il Chelsea sarebbe pronto a fare un tentativo. L'idea dei Blues è quella di provare a formare la stessa coppia d'attacco che ha fatto le fortune dell'Inter di Antonio Conte, la Lu-La (Lukaku-Lautaro Martinez), anche per dare una motivazione in più al centravanti belga, che ha sofferto non poco in questa prima parte dell'annata, con soli tre gol messi a segno in 11 partite giocate in Premier League.

La possibile offerta all'Inter

Non sarà semplice convincere l'Inter a privarsi di Lautaro Martinez, con la società nerazzurra che, con il rinnovo di contratto annunciato qualche settimana fa, ha deciso di rimuovere anche la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Il Chelsea, però, proprio con Romelu Lukaku ha dimostrato che, se vuole, è disposto a non badare a spese.

I Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro più il cartellino di Mateo Kovacic, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una proposta che, se confermata, farebbe tentennare Marotta, visto che si ritroverebbe un innesto notevole in mezzo al campo e un tesoretto cospicuo che potrebbe essere girato in gran parte (si parla di 60 milioni di euro come richiesta) alla Fiorentina per Dusan Vlahovic.