Mercoledì 24 novembre alle ore 18:45 si giocherà Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per il 5° turno del girone D di Champions League 21/22. I padroni di casa, durante la quarta giornata, hanno fatto bottino pieno per 3-1 allo Stadionul Sheriff contro lo Sheriff Tiraspol di Vernidub, grazie alle reti di Skriniar, Sanchez e Brozovic a cui ha replicato Traore per la compagine moldava. Gli ucraini, invece, hanno subito una sconfitta in trasferta contro il Real Madrid di Ancelotti per 2-1, con doppietta di Benzema per i Galacticos e goal di Fernando per la squadra di De Zerbi.

Statistiche: gli ultimi tre incontri disputati nella massima competizione europea tra le due squadre sono terminati col risultato di 0-0.

Inter, ballottaggio Vidal-Calhanoglu a centrocampo

Mister Inzaghi e la sua Inter dovranno cercare la vittoria contro gli ucraini per rimanere aggrappati alla speranza di approdare agli ottavi di finale della competizione. Per battere lo Shakhtar, il tecnico ex Lazio potrebbe schierare il 3-5-2, con Handanovic in porta. A causa dell'assenza di De Vrij per infortunio, la triade difensiva potrebbe essere composta da Skriniar, Bastoni e Ranocchia. Darmian e Perisic, invece, avranno buone chance di essere gli esterni di centrocampo, mentre Barella, Brozovic e uno tra Vidal e Calhanoglu dovrebbero piazzarsi al centro del reparto.

Ad avere più probabilità di vestire una maglia da titolare, a far filtro al centro del campo, dovrebbe essere il giocatore cileno ex Barcellona. Pochi dubbi, infine, sul tandem d'attacco che sarà presumibilmente composto da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Non sarà del match Sanchez per infortunio.

Shakhtar, 4-2-3-1 per De Zerbi

Roberto De Zerbi e il suo Shakhtar Donetsk sono, al momento, il fanalino di coda del gruppo D con un punto ottenuto in quattro gare e le loro speranze di approdare in Europa League sono ridotte al minimo. Per tentare di insediare i nerazzurri, l'allenatore ex Sassuolo potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Trubin come estremo difensore.

Quartetto che sarà composto, c'è da scommetterci, da Dodo e Ismaily come terzini, col duetto Matviyanko-Marlon che si collocherà al centro della linea difensiva. La mediana, invece, potrebbe essere formata da Stepanenko e Maycon, mentre sulla trequarti di campo i titolari avranno buone chance di essere Tete, Alan Patrick e Mudryk. Fernando, in ultimo, dovrebbe essere il vertice offensivo degli ucraini.

Le probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk:

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Vidal (Calhanoglu), Perisic, Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin, Dodo, Marlon, Matviyanko, Ismaily, Stepanenko, Maycon, Tete, Alan Patrick, Mudryk, Fernando. Allenatore: R. De Zerbi.