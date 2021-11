Uno dei giocatori simbolo dell'Inter degli ultimi anni è stato sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è stato spesso al centro di rumors di mercato, ma alla fine è sempre rimasto a Milano e nei giorni scorsi ha anche rinnovato il proprio contratto fino a giugno 2026. Un annuncio che, però, non sembra spegnere le voci sul futuro del Toro, che continua a piacere molto ai top club europei. Uno di quelli maggiormente interessati sarebbe l'Atletico Madrid, che un sondaggio lo ha fatto anche questa estate, ma il club meneghino non ha voluto saperne di privarsene, soprattutto dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro.

Simeone vorrebbe Lautaro

Nonostante il rinnovo di contratto arrivato poco più di una settimana fa, l'Inter deve continuare a guardarsi intorno dagli assalti a Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, infatti, sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid, che già questa estate aveva pensato a lui prima di riprendere Antoine Griezmann, seppur con la formula del prestito, dal Barcellona.

Il Toro, d'altronde, ormai è un top player affermato, pur avendo ancora tanti margini di crescita essendo relativamente giovane. Classe 1997, il giocatore in questa stagione, pur essendo a secco da più di un mese, ha messo a segno cinque reti in undici presenze di campionato, con un assist all'attivo, pur essendo ancora alla ricerca del primo gol in Champions League.

La conferma dell'interesse dei Colchoneros per Lautaro arriva da una leggenda dell'Atletico, Santiago Denia Sanchez, intervistato ai microfoni di Internews: "Io so che il Cholo e il club lo vorrebbero comprare, qualora ci fosse l’opportunità. Lautaro Martinez è uno dei migliori attaccanti al mondo ed è un giocatore che Diego conosce bene e adora.

Ma economicamente si tratta di un’operazione difficile e serve l’accordo tra i due club. Che non è per niente facile".

Possibile scambio con l'Inter

Non sarà semplice convincere l'Inter a privarsi di Lautaro Martinez, ma l'Atletico Madrid sembra pronto a tutto per tentare la società nerazzurra. I Colchoneros, infatti, sarebbero pronti anche a proporre al club meneghino uno scambio molto suggestivo, mettendo sul piatto il cartellino di Joao Felix, acquistato due anni fa dal Benfica per oltre 120 milioni di euro.

Uno scambio alla pari, dunque, già genererebbe una plusvalenza notevole a bilancio ma non è escluso che, qualora l'Inter dovesse aprire a questa possibilità, possa essere chiesto anche un conguaglio economico visto che il Toro ha dimostrato più del portoghese in questi ultimi anni. Operazione complessa, anche per i costi che comporterebbe, ma Simeone non perde di vista Lautaro e avrebbe già chiesto ai propri dirigenti di fare un nuovo tentativo l'anno prossimo.